Meleşcanu la întâlnirea cu omologul său ungar: Suntem interesaţi să se aplice principiul reciprocităţii în problema minorităţilor naţionale

Articol scris in EVENIMENT

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat, la Cluj-Napoca, ieri, la o conferinţă comună cu omologul său ungar, Peter Szijjarto, că întâlnirea a fost una „foarte prietenească, deschisă, cu rezultate foarte importante şi cu prespective de dezvoltare a relaţiilor dintre România şi Ungaria”.

Teodor Meleşcanu a spus că discuţia cu Peter Szijjarto a fost o continuare a dialogului avut la începutul acestui an în Ungaria, continuat, apoi, cu vizita şefului diplomaţiei ungare la Bucureşti şi care va continua săptămâna viitoare cu vizita la Budapesta, unde va avea loc reuniunea Grupului de la Vişegrad. Ministrul român de Externe a arătat că în cadrul discuţiilor au fost abordate teme privind întărirea relaţiilor şi consolidarea dialogului româno-ungar, precum şi dezvoltarea schimburilor economice.

Meleşcanu a spus că a fost subliniată în cadrul discuţiilor problema minorităţilor naţionale, arătând că partea română este interesată să se aplice principiul reciprocităţii. „Suntem de acord că în ceea ce ne priveşte, şi pe noi şi pe Ungaria, minorităţile naţionale joacă un rol important şi suntem foarte interesaţi să se aplice principiul reciprocităţii în acest domeniu. În acest sens, vreau să vă spun că am discutat şi pe probleme regionale şi ne-am exprimat interesul pentru colaborare în calitate de preşedinte al celor patru ţări de la Vişegrad şi am arătat că dialogul nostru, atunci când suntem invitaţi, poate să aducă o valoare adăugată la discuţiile pe care le poartă Grupul Vişegrad. Am discutat şi despre noua lege privind învăţământul din Ucraina, unde am constatat că în pofida tuturor demersurilor făcute de autorităţile române, de autorităţile ungare şi alte autorităţi avem un proiect de lege care restrânge accesul la educaţie a persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale. Este convingerea noastră fermă că în domeniul educaţiei orice reformă care se face nu trebuie să aducă atingere sau să restrângă drepturile de care se bucură minorităţile naţionale în materie de educaţie”, a explicat şeful diplomaţiei române.

În privinţa aspectelor economice, Meleşcanu a spus că discuţiile au vizat mai multe proiecte de colaborare în acest domeniu şi de interconectare dintre România şi Ungaria, inclusiv pe partea de energie şi transport.

Şeful diplomaţiei ungare: Interesul nostru este ca România să aibă o economie prosperă

La rândul său, şeful diplomaţiei ungare, Peter Szijjarto a spus că atât ţările din Grupul de la Vişegrad, cât şi România înregistrează o creştere economică mai mare decât media europeană. Ministrul ungar a precizat că, în aceste condiţii, este de presupus o strângere a relaţiilor de colaborare. „Interesul nostru este ca România să aibă o economie prosperă, 5% din exportul Ungariei vine în România. Cu cât mai bine funcţionează economia României, cu atât mai mult importăm noi. Sperăm ca actorii economici din România să fie interesaţi în domeniul Ungariei. Am deschis un cadru de credit de 510 de milioane de euro la Banca Exim maghiară pentru finanţarea cooperărilor bilaterale dintre companiile maghiare şi româneşti. Strângerea cooperării dintre ţările Vişegrad şi România este un interes pragmatic, nemaivorbind de faptul că şi România susţine lărgirea UE către Balcanii de Vest”, a afirmat Szijjártó.

Ministru ungar de Externe a mai spus că până în 2020 se va dubla numărul de conexiuni pe autostrăzi dintre România şi Ungaria. „O ştire bună este că până în anul 2020 vom dubla numărul conexiunilor prin autostrăzi dintre Ungaria şi România, acum avem una, vom avea două. Acesta nu este o situaţie demnă de mândrie a noastră, dar sperăm ca dintre cele zece puncte de frontieră provizorii, două să le avem puncte de trecere oficiale în viitor. În Europa infrastructura de transport se dezvoltă mai ales pe căile ferate. Considerăm că proiectul unui tren de mare viteză care să lege Budapesta prin Cluj de Bucureşti trebuie să fie prioritar. Deci, probabil, într-o primă fază se va realiza conectarea Budapestei cu Clujul şi, într-o a doua etapă, cele două să fie legate printr-un tren de mare viteză’’, a spus ministrul ungar.

Potrivit acestuia, un proiect privind securitatea energiei este în plină desfăşurare, astfel încât în 2022 va fi posibil transportul a 4,4 miliarde de metri cubi de gaz între cele două ţări.

„Şi o veste bună din punctul de vedere al securităţii energetice, datorită cooperării operatorilor noştri de sistem, în 2019 deja vom avea posibilitatea de a transporta gaze naturale dinspre România înspre Ungaria, iar în 2022 va fi posibil să transportăm între Ungaria şi România 4,4 miliarde de metri cubi de gaz’’, a mai spus Péter Szijjártó, adăugând că e mult mai important să existe poveşti de succes decât conflicte.

Întrebat dacă nu cumva derularea de către Budapesta prin intermediul UDMR a programului de naturalizare de un million de euro şi a programului de dezvoltare economică în Ardeal de 3 milioane de euro nu ar reprezenta recompense pentru Uniune în schimbul sprijinului electoral în favoarea FIDESZ, Peter Szijjarto a evitat să răspundă concret la întrebare, menţionând că programul de dezvoltare economică pentru Ardeal este inspirat dintr-un proiect pe care Germania îl derulează în această zonă. „În acest an dorim să dezvoltăm un program de dezvoltare economică de trei milioane de euro şi va fi conform normelor române şi europene. Avem un program similar şi în Serbia iar acest proiect a fost demarat după ce am avut discuţii cu domnii Tăriceanu, Dragnea şi Meleşcanu”, a punctat şeful diplomaţiei ungare.

Cosmin PURIŞ