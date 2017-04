Matematica clujeană, din nou la înălţime

Lotul de matematică al judeţului Cluj a obţinut premiul I la clasa a X-a, cu punctaj maxim, 4 menţiuni, o medalie de aur, 4 medalii de argint şi 7 medalii de bronz la Olimpiada Naţională de Matematică (Timişoara, 19-23 aprilie).

Elevii premianţi sunt: Faur G. Maria Ştefania, clasa a V-a, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, menţiune + medalie de argint; Cavaşi E. Eduard, clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, medalie bronz; Verzea V. Ştefan, clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, menţiune + medalie argint; Harambaş I. Diana Maria, clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, medalie de bronz; Lăuran C. David, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Horea”, medalie de bronz; Leonte C. Mihnea, clasa a VIII-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, medalie de bronz; Coroian A. Vlad Bogdan, clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, medalie de bronz; Ile G. George Daniel, clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, menţiune + medalie de argint; Crişan D. R. Dragoş, clasa a X-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, premiul I (cu punctaj maxim) + medalie aur + calificare în lotul României; Petridean V. L. Andrei, clasa a X-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, menţiune + medalie de argint; Gyorgy E. Spiridon Maria, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, medalie de bronz; Crăciun N. Maria-Nicoleta, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, medalie de bronz.

Din lotul clujean au mai făcut parte elevii: Man S. Andrei-George, clasa a VIII-a, Ilieş R. Radu-Alexandru, clasa a VIII-a, Pădurean-Rădulescu M.F. Mihnea, clasa a X-a, Bodea R. Adonis Sebastian, clasa a XII-a – Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” şi Guţiu S. Şerban, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”.

Elevii clujeni au fost pregătiţi de profesorii: Zeriu Flavia, Andrea Adrian Vasile, Cruceru Alexandrina, Bălan Ioan, Lobonţ Gheorghe, Sitaru Emil, Magdaş Adrian şi Tivadar Liviu

Felicitări elevilor şi profesorilor care i-au pregătit!

M. T.