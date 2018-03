Marșul pentru Viață, la Cluj

Articol scris in SOCIAL

Orașele Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla și Huedin se numără printre cele 130 de orașe din România în care sâmbătă, 24 martie, se va desfășura Marșul pentru Viață.

Organizat de Fundația Clinica Pro Vita, Asociația Life Nation și Asociația Clujul pentru Viață, în colaborare cu Bisericile creștine, la Cluj-Napoca Marșul pentru Viață va începe la ora 15:00, în Piața Unirii. Vorbitorul principal va fi Roxana Stanciu, director executiv al organizației European Dignity Watch, din Bruxelles, Belgia.

,,În Cluj-Napoca, luna martie a fost declarată „Luna pentru Viață” de către mai multe ONG-uri (Clinica ProVita, Life Nation, Clujul pentru Viață), în colaborare cu bisericile creștine. În această lună am organizat (și organizăm, încă) mai multe evenimente sociale, prin care am căutat să reamintim societății clujene că viața umană, începând de la concepție și până la moarte, are o valoare inestimabilă, pentru că fiecare ființă umană este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Vrem să atenționăm că eliminarea prin avort a celui mai nevinovat dintre noi, a copilului nenăscut, are consecințe dramatice asupra mamei și tatălui care l-au conceput și, pe termen lung, asupra întregii societăți. Eliminarea nenăscuților, fără discernământ, are deja consecințe nefaste asupra structurii populației pe grupe de vârstă, în sensul scăderii populației tinere active și a creșterii numărului populației întreținute. Scăderea numărului copiilor, an de an, amenință serios forța creatoare și de muncă a societății noastre și nu putem să ne mai permitem neglijarea acestei realități. Iar deasupra tuturor, trebuie să ne asumăm că avortul este genocidul care lichidează, în fiecare an, peste 80 de mii copii în România și că nu putem rămâne indiferenți” – declară dr. David Ille, președintele Fundației Clinica Pro Vita.

Marșul pentru Viață 2018 se desfășoară sub genericul „O lume pentru viață”, în peste 280 de localități din din România și din Republica Moldova.

M. TRIPON