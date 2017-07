Marşul comunităţii LGBTQ şi mitingul „pentru normalitate” au încins spiritele la Cluj-Napoca

Articol scris in EVENIMENT

Marşul comunităţii LGBTQ(Lesbieni, gay, bisexuali, transexuali intersexuali) şi mitingul „pentru normalitate” organizat de Noua Dreaptă, Partidul România Unită şi Partidul România Mare au încins, sâmbătă, spiritele la Cluj-Napoca. Dacă membrii LGVTQ au încercat să se facă mai vizibili şi să convingă opinia publică despre faptul că au nevoie de drepturi egale, participanţii la manifestaţia celor trei organizaţii naţionaliste au transmis că municipiul Cluj-Napoca nu este Sodoma şi că familia are la bază căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. În timpul acţiunii din Piaţa „Avram Iancu” actriţa Oana Mardare, care a participase anterior la marşul ‘Cluj Pride’ al comunităţii LGBT, a fost ridicată de către jandarmi. Tânăra, care purta un tricou alb cu mesajul ‘spunedrept’, a întrerupt discursurile celor care vorbeau la marşul Noii Drepte, spunând că marşul LGBT nu a fost unul obscen.

Primii care şi-au expus mesajele au fost membrii comunităţii LGBT în cadrul acţiunii ‘Cluj Pride’. Aceştia au mărşăluit începând cu ora 10 pe traseul Podul Garibaldi, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Podul Napoca-Podul Garibaldi.

În timpul marşului, participanţii au purtat afişe cu mesaje de tipul ‘Tradiţia noastră este iubirea’, ‘De ce diferenţele dintre noi trebuie să nască ostilitate şi conflict?’, ‘Vrem doar să ne lăsaţi să iubim şi să trăim în pace în România’, ‘Te deranjează dacă vreau să-i las partenerului meu averea?’ De asemenea, participanţii au purtat tricouri albe cu inscripţia ‘spunedrept’.

Printre participanţi la marş s-au numărat şi deputatul USR Adrian Dohotaru şi fostul consilier prezidenţial Eckstein Kovacs Peter.

‘Susţin diversitatea, susţin multiculturalismul, susţin drepturile minorităţilor. Cu USR ne-am poziţionat foarte clar: susţinem parteneriatul civil; într-o proporţie de peste 90% dintre membrii care fac parte din Comitetul executiv ne-am exprimat astfel. E foarte bine că avem astfel de marşuri, să arătăm diversitatea oraşului. Pe de altă parte, nu este bine că primăria a tergiversat acest marş, autorizarea lui; trebuia să spună mult mai clar că este pentru acest marş şi să nu fie depuse atâtea zeci de cereri. În acelaşi timp, primăria a greşit, pentru că în aceeaşi zi a permis unei organizaţii extremiste ca Noua Dreaptă să mărşăluiască prin Cluj’, a afirmat deputatul Adrian Dohotaru.

‘Sunt solidar cu băieţii şi cu fetele care sunt aici. Eu cred că e o mişcare ultra ok, sunt mândru că sunt clujean, dar mi-e jenă de Primăria Clujului, care n-a autorizat într-un loc vizibil această paradă şi mi-e jenă şi de organizatori, care au muşcat din această treabă. Dacă zici că vrei să te arăţi, atunci te duci în centru, să te vadă lumea, nu că te plimbi în sus şi-n jos pe nişte străzi nelocuite sau locuite de foarte puţini cetăţeni. Sunt şi regrete, dar e ok că se face treaba aceasta, aşa că particip cu bucurie’, a spus, la rândul său, Eckstein Kovacs Peter.

Marşul LGBTQ s-a încheiat la ora 12, acesta fiind organizat cu aprobarea Primăriei Cluj-Napoca.

În replică la acţiunea comunităţii LGBTQ, Noua Dreaptă, Partidul România Unită şi Partidul România Mare au organizat în Piaţa „Avram Iancu” mitingul pentru „susţinerea familiei tradiţionale”

Participanţii au purtat bannere cu mesaje de tipul: ‘Pentru familia tradiţională’, ‘Clujul nu este Sodoma’, ‘Marşul Normalităţii pentru familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie’.

În timpul manifestaţiei, o actriţă, Oana Mardare, care a participat în aceeaşi zi la marşul ‘Cluj Pride’ al comunităţii LGBT şi care ulterior a fost prezentă în Piaţa Avram Iancu, a fost ridicată de către jandarmi. Tânăra, care purta un tricou alb cu mesajul ‘spunedrept’, a întrerupt discursurile celor care vorbeau la marşul Noii Drepte, spunând că marşul LGBT nu a fost unul obscen.

Organizatorii mitingului Noii Drepte le-au cerut jandarmilor s-o îndepărteze pe tânără pentru că este provocatoare. Aceasta s-a opus, dar a fost luată pe sus de către jandarmi şi dusă într-o autospecială, iar apoi la poliţie, pentru identificare.

‘Nu, nu sunt ok. Nu am înţeles nimic din ce s-a întâmplat azi. Din momentul în care am deschis gura într-un spaţiu public, la o manifestare publică, într-un mod paşnic şi pacifist şi am fost luată pe sus… din momentul ăla nu am mai înţeles nimic. Asta e şi problema mea în fond: nu înţeleg multe dintre lucrurile care se întâmplă în jurul meu. N-am înţeles de ce am fost azi dimineaţă la un marş de solidaritate în Cluj, la marginea Someşului, feriţi de privirile oricărui clujean care s-ar putea simţi jignit de câteva sute de oameni care promovau iubirea şi drepturile omului. N-am înţeles de ce în Piaţa Avram Iancu e autorizată fără nicio problemă o manifestare care promovează ura şi discriminarea. N-am înţeles de ce, eu cetăţean, nu am voie să stau să ascult ce zice celălalt cetăţean şi să îmi permit să corectez afirmaţiile lui eronate. N-am înţeles de ce eu, cetăţean, sunt scoasă cu forţa din spaţiul public când le spun că, dacă mă lasă, plec de bună voie după ce se termină manifestarea la care vreau să particip, pentru că mă interesează sincer să ÎNŢELEG. N-am înţeles de ce jandarmeria este agresivă cu un om care nu e agresiv. De ce sunt acuzată de violenţă când nu am fost violentă, de consum de alcool când nu consum alcool, de rebeliune când nu am fost rebelă. N-am vrut scandal. Revoluţie. Atenţie! N-am vrut să fiu curajoasă. Am vrut doar să văd câţi oameni sunt în Piaţa Avram Iancu şi să aud ce tip de discurs este considerat potrivit pentru „centru”. Dar mi-am permis să nu fiu de acord. În centru centrului. Şi… asta nu se face. Nu sunt ok. Nu mă aşteptam la asta. Sunt şi o să fiu câteva zile tristă şi (mai) pierdută în toate neînţelegerile mele… Mulţumesc celor care s-au solidarizat cu tristeţea mea”, a transmis Oana Mardare.

Reprezentanţii Jandarmeriei susţin că intervenţia în cazul tinerei s-a făcut pentru a se evita o posibilă stare conflictuală. „În data de 01.07.2017, pe timpul desfăşurării unei manifestări publice autorizate, sub egida ”Miting pentru normalitate”, organizată de către Partidul Noua Dreaptă – Filiala Cluj-Napoca şi Partidul România Unită – Organizaţia Judeţeană Cluj, în Piaţa Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca, o persoană de sex feminin s-a deplasat cu o bicicletă în imediata apropiere a locului în care organizatorii ţineau un discurs, trecând la adresarea unor cuvinte şi expresii de contestare a legitimităţii desfăşurării adunării publice, fapt ce a provocat întreruperea acesteia. Deşi a fost somată de către efectivele de jandarmi din dispozitiv să înceteze actele de tulburare şi întrerupere a adunării publice, precum şi să părăsească locul desfăşurării acesteia, persoana în cauză a refuzat. Pentru evitarea unei posibile stări conflictuale cu participanţii la adunarea publică, a fost condusă de către un echipaj de jandarmi la sediul Secţiei 2 Poliţie, unde s-a procedat la legitimarea acesteia şi stabilirea identităţii, precum şi efectuarea de verificări privind posibila încălcare a prevederilor Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice”, au transmis reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj.

Cosmin PURIŞ