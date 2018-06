Marius Nicoară anunţă oficial că părăseşte PNL şi intră în ALDE

Articol scris in POLITICA

Senatorul PNL de Cluj Marius Petre Nicoară a anunţat, luni, oficial că intră în rândurile membrilor ALDE. Parlamentarul clujean spune că printre motivele care l-au determinat să facă acest gest se numără faptul că Partidul Naţional Liberal nu mai este exponentul luptei pentru o justiţie fără interferenţe exterioare şi nu mai este un simbol al democraţiei.

“În urmă cu mai bine de 28 de ani, mai exact în prima lună a anului 1990, împreună cu câţiva oameni inimoşi şi curajoşi am pornit refondarea, reclădirea istoricului Partid Naţional Liberal. Făceam acest lucru cu multă încredere în valorile liberale. Partidul pe care atunci l-am reconstruit, a cărui viziune am urmat-o, se centra pe dezvoltare economică, susţinerea iniţiativei private, promovarea reformelor instituţionale, progresul capitalului autohton, consolidarea democraţiei. Toate acestea s-au văzut şi au fost apreciate mai ales în perioada guvernării liberale condusă de Călin Popescu-Tăriceanu”, a precizat Marius Petre Nicoară. Senatorul clujean spune că, astăzi, liberalismul în forma construită şi promovată în acea perioadă nu se mai regăseşte în actuala formă a Partidului Naţional Liberal. ‘’Sunt multe situaţii care mă determină să constat, cu regret, că PNL astăzi nu mai este construcţia pe care am pornit-o acum 28 de ani, am visat-o şi într-o bună măsură am realizat-o. De exemplu: – faptul că astăzi PNL se opune noului Cod Administrativ; – faptul că se încearcă mutarea unui proiect important al judeţului, mai exact mutarea Spitalului Regional de Urgenţă din Comuna Floreşti în altă parte, riscând astfel să pierdem sute de milioane bani europeni; – faptul că nu este sprijinit aeroportul şi parcurile industriale; – faptul că Partidul Naţional Liberal nu mai este exponentul luptei pentru o justiţie fără interferenţe exterioare şi nu mai este un simbol al democraţiei. Toate acestea m-au determinat să mă alătur partidului condus de Călin Popescu-Tăriceanu – ALDE -, unde există mulţi alţi liberali autentici care luptă pentru promovarea principiilor amintite”, a arătat Nicoară.

El precizează că trecerea la ALDE nu reprezintă o trădare a PNL-ului şi nici o abandonare a principiilor şi valorilor liberale. ‘’Am ales să mă alătur vechilor mei colegi liberali alături de care am refăcut PNL acum 28 de ani. Sunt convins că alăturându-mă ALDE, echipei de adevăraţi liberali din jurul lui Călin Popescu-Tăriceanu, voi putea contribui cu experienţa mea politico-administrativă la dezvoltarea Clujului şi a României, aşa cum am făcut-o în trecut”, a adăugat Marius Nicoară.

Călin Popescu Tăriceanu vine astăzi la Cluj-Napoca pentru pentru a-l prezenta pe noul coleg de partid

Şeful Senatului îl va prezenta pe noul membru ALDE în cadrul unei conferinţe de presă organizată la sediul ALDE Cluj, la eveniment urmând să mai ia parte secretarul general al ALDE, Daniel Chiţoiu şi liderul liberal democraţilor clujeni Steluţa Cătăniciu.

Marius Nicoară se numără printre membrii fondatori ai PNL Cluj. Acesta a intrat în rândurile liberalilor la 7 ianuarie 1990. Marius Nicoară a condus organizaţia PNL Cluj din octombrie 2001 până în 14 septembrie 2013, reuşind s-o tranforme în una dintre cele mai importante forţe politice clujene. În perioada în care a fost membru PNL, Nicoară a obţinut funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj(2004-2008). La alegerile locale din 2008 a candidat din partea PNL pentru un nou mandat, dar a fost surclasat de Alin Tişe, candidat din partea PD-L şi fin al lui Emil Boc. La alegerile din 30 noiembrie 2008 a fost ales senator PNL în colegiul uninominal 3 al judeţului Cluj (municipiile Gherla, Dej şi Câmpia Turzii şi comunele aferente). La alegerile locale din 2012 a candidat pentru funcţia de primar al Clujului. S-a clasat pe locul al doilea, cu 52.251 de voturi, faţă de cele 53.674 de voturi obţinute de Emil Boc (PDL).

