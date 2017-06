Marea sărbătoare anuală a comunităţii armeneşti din Gherla

Tradiţia se repetă an de an în cadrul comunităţii armeneşti din municipiul Gherla. „Sfântul Grigore Luminătorul” este cea mai mare sărbătoare a armenilor gherleni, eveniment ce în acest an are loc sâmbătă, 1 iulie, începând cu orele 11,00 în impozanta şi frumoasa Catedrală Armenească din centrul oraşului, unde sunt aşteptaţi peste 500 de oaspeţi din toate colţurile lumii. Cu această ocazie revin în localitatea natală armeni din Canada, Ungaria, SUA şi din alte ţări. Liturghia va fi oficiată de preotul paroh Msgr. Szakács Endre, alături de un sobor de preoţi armeni şi romano-catolici, în frunte cu Episcopul Romano-Catolic de Alba Iulia, dr. Jakubinyi György. În timpul slujbei va cânta cunoscutul cor al bisericii condus de Molnár Anna. La orele 16,30 la sediul filialei Gherla a Uniunii Armenilor din România de pe strada Ştefan Cel Mare va avea loc vernisajul expoziţiei pictorului armean Karácsony Erno.

Tot sâmbătă 1 iulie 2017, orele 19,00 amatorii muzicii culte au prilejul de a asista în Catedrala Armenească la un concert de orgă susţinut de artistul Adrian Irinel Aciobaniţiei, eveniment aşteptat cu mult interes de publicul local şi de oaspeţii oraşului.

SZ.Cs.