Majoritatea solicitanţilor de azil în România provin din Irak

Articol scris in ECONOMIE

In 2017, numărul celor care au solicitat azil în România s-a ridicat la 4.700 de persoane, în creștere cu 154% față de 2016. Deși are cea mai ridicată creștere din UE, solicitanții de azil din România reprezintă sub 1% din totalul Uniunii. Majoritatea sunt din Irak (57%), Siria (20%) și Afghanistan (5%). În UE, cei mai mulți provin din aceleași țări: Siria (102.385 persoane, 16%), Irak (47.525 persoane, 7%) și Afghanistan (43.625 persoane, 7%).

Tendința la nivel european a fost una în scădere, fiind înregistrate aproape 650.000 de noi solicitări, aproximativ jumătate din cele primite în 2016. Potrivit Eurostat, deşi are o scădere de 73%, Germania rămâne țara cu cei mai mulți solicitanți de azil din UE (198.000 persoane, o treime din totalul la nivel european). Ea este urmată de Italia (126.000 persoane), Franța (91.100), Grecia (57.000), Marea Britanie (33.310) și Spania (30.445). În continuare, Slovacia este statul membru cu cele mai puține solicitări – 150.

La finalul lui 2017, procedurile nefinalizate privind acordarea de azil aveau în vedere 927.300 de persoane, cifră în scădere față de 2016, când totalul era de aproape 1,1 milioane solicitanți.