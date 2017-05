Mai mult Create.Act.Enjoy în luna mai

Articol scris in CULTURA

Mutarea la Urania Palace înseamnă pentru Create.Act.Enjoy mai mult spaţiu de desfăşurare – luna aceasta, publicul clujean primeşte mai mult, chiar mai Multumult de la programul companiei independente de teatru şi film – a declarat actriţa Diana BULUGA, manager al Companiei independente de teatru şi film Create.Act.Enjoy din Cluj-Napoca.

Din repertoriul propriu, spectatorii au putut vedea sau revedea spectacolele Every Day is a Bridget Day şi SNAP. Spaţiul generos şi primitor al fostului cinema Favorit ne permite în sfârşit să avem musafiri, după bunul plac. Împreună cu muzicienii de la Multumult şi cu sprijinul Arhivei Naţionale de Filme, vom găzdui evenimentul CineConcert – Independenţa României. Sfârşitul de lună îl aduce la Cluj-Napoca pe Alex Ştefănescu, actor şi muzician, cu spectacolul-concert Ziua Necunoştinţei. Pentru cei mai mici dintre spectatori, îi avem invitaţi pe prietenii de la Magic Puppet, care aduc la noi spectacolul Mini Omul de ştiinţă, un eveniment interactiv, destinat copiilor peste 5 ani. Pentru cei mai mari şi mai stresaţi, am decis să încheiem luna mai cu o porţie mare de râs, avându-l invitat pe Dragoş Pop, cu spectacolul de stand-up comedy Dragoste şi putere – a mai spus actriţa Diana Buluga.

Pentru luna mai, programul CREATE.ACT.ENJOY se prezintă după cum urmează:

Sâmbătă, 20 mai, ora 11: Mini Omul de Ştiinţă. Spectacol de teatru pentru copii. Cu: Silviu Ruşti. Regia: Silviu Ruşti. Link FB: http://bit.ly/2qjCCAi

Duminică, 2 1 mai, ora 19: CineConcert – Independenţa României. Muzică: Multumult. Film: Independenţa României, cu sprijinul ANF. Link FB: http://bit.ly/2qfMKMm

Sâmbătă, 27 mai, ora 20: Dragoste şi putere. Stand-up Comedy cu Dragoş Pop. Link FB: http://bit.ly/2pyS6TX

Miercuri, 31 mai, ora 19: Ziua Necunoştinţei. Comedie muzicală despre sufletul urban. One man show cu (şi de) Alex Ştefănescu. Link FB: http://bit.ly/2rfroNt

Pentru detalii suplimentare: Site oficial: www.createactenjoy.com ; Pagină de Facebook: www.facebook.com/Create.Act.Enjoy ; Contact: hello@createactenjoy.com ; Nr. de telefon: 0755 808 863 .