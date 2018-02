Magazin de jucării on-line, cu plata în bitcoin

Articol scris in ECONOMIE

BeKid.ro este primul magazine on-line din România dedicat bebeluşilor şi copiilor care a introdus ca mijloc de plată Bitcoin. Astfel, părinţii care vor să cumpere jucării, cărucioare, scutece, biberoane sau alte produse destinate copiilor, vor putea face plata şi prin această criptomonedă, lucru care este o premieră în ţara noastră. Conform informaţiilor disponibile, Bitcoin este un sistem de plată electronică descentralizat, independent de orice sistem bancar şi, totodată, o monedă digitală (criptomonedă), creată în 2009 de o persoană sau un grup de persoane care a/au rămas în anonimat până acum. Timp de aproape 4 ani, Bitcoin a avut o valoare realativ contantă, cuprinsă între 0 şi 173 de dolari per unitate, însă la sfârşitul lunii noiembrie 2013 valoarea sa a „sărit” la peste 1.000 de dolari per unitate. De atunci valoarea sa a continuat trendul ascendent, iar în 16 decembrie 2017, a cunoscut apogeul său de 19.221,14 dolari per unitate. La ora actuală, preţul unui Bitcoin este de aproximativ 11.000 de dolari.