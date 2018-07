Mafia firmelor fantomă din Cehia loveşte la Cluj

Articol scris in EVENIMENT

Un clujean s-a trezit că deţine o firmă la Praga fără să fi făcut vreu demers în acest sens

Un clujean s-a trezit că deţine o firmă tocmai la Praga deşi nu a făcut nimic în acest sens. Bărbatul spune a aflat de existenţa firmei din capitala Cehiei înregistrată pe baza datelor sale cu caracter personal după ce a fost sunat de reprezentanţii Secţiei comerciale a Ambasadei Austriei la Bucureşti pentru a-l întreba dacă are vreo legătură cu acea societate. Clujeanul spune că austriecii s-au interesat de firma la care el figura ca fiind patron după ce o companie austriacă a reclamat că a fost păgubită de societatea din Praga.

Firma fantomă creată pe baza datelor personale ale clujeanului a fost înfinţată în 2017, are sediu pe o stradă chiar din centrul capitalei Praga iar la obiectul de activitate figurează servicii în zona aviaţiei. Bărbatul spune că nu înţelege cum s-a reuşit crearea unei astfel de firme fantomă pe baza datelor sale personale mai ales că nu a ajuns în Cehia în ultimii cinci ani. „În urmă cu trei săptămâni am fost contactat de o reprezentantă a Secţiei Comerciale din cadrul Ambasadei Republicii Austria la Bucureşti pentru a fi întrebat dacă am vreo firmă la Praga. Mi s-a spus că figurează în Cehia o firmă care a fost infiinţată pe baza datelor mele din Cartea de identitate. Totodată, am aflat, în acel context, că firma respectivă a creat un prejudiciu unei companii din Austria. I-am comunicat reprezentantului Ambasadei că nu am nicio legătură cu nicio firmă din vreo ţară din Europa şi nu sunt asociat sau acţionar la nicio firmă din lume. La două săptămâni după convorbirea cu reprezentantul Ambasadei Austriei am primit în cutia poştală de la domiciliu o înştiinţare pentru a mă prezenta la oficiul poştal în vederea ridicării unei recomandate cu confirmare de primire. La ghişeu mi s-a spus că scrisoarea este din Cehia, ceea ce m-a făcut să refuz ridicarea acesteia, mai ales că ştiam deja de firma fantomă’’, spune bărbatul care a ţinut să nu-şi dezvăluie identitatea şi nici denumirea firmei pentru că a sesizat Ambasada Cehiei la Bucureşti şi deja au fost demarate cercetări.

Clujeanul spune că nu înţelege cum într-o ţară europeană cum este Cehia e posibil să fie înregistrate firme pe baza datelor personale ale unor cetăţeni fără ca aceştia să-şi dea acordul. „Doresc să precizez că nu am nicio legătură cu o astfel de firmă. E vorba de o societate fantomă înfiinţată în mod ilegal şi abuziv pe baza datelor mele personale. Nu cunosc în ce context autorul fraudei a reuşit sa obţină datele mele din Cartea de identitate’’, a menţionat victima din Cluj-Napoca a mafiei firmelor fantomă.

Bărbatul spune că a sesizat atât Ambasada Cehiei la Bucureşti cât şi Ambasada României la Praga, ocazie cu care a aflat că nu este singurul român aflat într-o astfel de situaţie. „Mi s-a spus că au fost reclamate foarte multe astfel de cazuri. Au fost firme înfiinţate pe baza datelor cu caracter personal ale unor români fără ca aceştia să fi ajuns vreodată în Cehia’’, a menţionat clujeanul.

La nivel european există o adevărată mafie a înfiinţării de firme fantomă pe baza datelor cu caracter personal obţinute fraudulos. Cu ajutorul acestor firme se crează anual prejudicii de miliarde de euro.

Începând cu 25 mai a.c., a intrat în vigoare legea UE privind protejarea datelor personale. Legea obligă instituţiile, companiile şi organizaţiile să ia măsuri suplimentare privind procesarea informaţiilor private.

Potrivit Comisiei Europene, orice informaţie prin care o persoană poate fi identificată este considerată ca având caracter privat. Este vorba de informaţii precum numele, adresa, seria actelor de identitate, codurile de protocol Internet, date despre starea de sănătate. “Noile reglementări se aplică atunci când datele sunt colectate, utilizate ori stocate digital sau într-un sistem structurat tipărit”, precizează Comisia Europeană.

C.P.