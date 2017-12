Maestrul Gabriel Bebeşelea şi pianista Alexandra Dariescu au ridicat Sala Aurie a Musikverein în picioare !

Mă aşteptam să citesc mai multe cronici muzicale, urmare a concertului extraordinar susţinut de Orchestra Filarmonicii ‘Transilvania’ pe celebra scenă Musikverein din Viena. Mai ales că evenimentul în sine marca Ziua Naţională a României, un motiv în plus de a avea parte de ecouri şi primele din presa vieneză.

Am citit şi am luat la purecat presa vieneză începând cu ziua de 2 decembrie a. c. Spre surprinderea personală, nu am găsit decât o singură cronică, vreau să cred că vor urma şi altele, artiştii români în general având priză la publicul meloman vienez.

Singura menţionare a concertului am găsit-o în Jurnalul Românesc, publicaţie ce se adresează românilor din Austria, cu sediul redacţiei la Viena.

Centenarul Marii Uniri, debut fulminant la Viena este titlul articolului semnat de redactorul şef Ionică Armanca, cronică din care citez câteva rânduri : “Filarmonica de Stat ‘Transilvania din Cluj – Napoca, condusă de maestrul Gabriel Bebeşelea şi pianista Alexandra Dariescu au ridicat Sala Aurie a Musikverein în picioare (…) La acest eveniment memorabil au participat, din partea autorităţilor austriece viceprimarul oraşului Viena, domnul Johann Gudenus, parlamentarul austriac Harald Troca, alături de alţi membri ai corpului diplomatic internaţional acreditat la Viena, diplomaţi austrieci şi importanţi oameni de afaceri (…) Surpriza dirijorului Bebeşelea I-a ridicat, în încheierea concertului, pe cei 2000 de spectatori în picioare, făcându-i să lăcrimeze de fericire, fericirea de a fi român. Intonarea Imnului la sfârşitul concertului a venit ca o mulţumire făcută publicului pentru călduroasa primire, aplauzele de sfârşitul concertului vorbesc de la sine despre reuşita evenimentului”.

Au onorat cu prezenţa lor concertul – eveniment, acad. Ioan Aurel Pop, Ioan Holender, Bogdan Mazuru – ambasador al României în Austria, Irina Cornişteanu – director al Institutului Cultural Român de la Viena, Bela Dan Krizbai şi Mirel Taloş din partea administraţiei prezindenţiale, Marius Bojiţă – preşedintele Fundaţiei Transilvania Leaders Cluj, Vakar Istvan – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, …

Concertul prezentat pe scena Musikverein de Filarmonica clujeană a cuprins lucrări de Dinu Lipatti (Concertino în stil clasic pentru pian şi orchestră), Edward Grieg (Concertul pentru pian şi orchestră în la minor, op 16) şi George Enescu (Suita ‘Pastorale – Faintaisie’/în primă audiţie vieneză şi Simfonia 1 op 13), lucrări ce au putut fi ascultate şi de publicul clujean în concertul din data de 26 noiembrie, concert asupra căruia m-am pronunţat la timpul respectiv.

Vreau să cred că vom avea parte şi de alte însemnări despre prezenţa Filarmonicii clujene pe scena Musikverein, pe măsură ce vor fi, vi le voi supune atenţiei.

Demostene ŞOFRON