Macedonia, invitată să adere la NATO

Agerpres

Anunţul oficialilor NATO că au invitat Macedonia să înceapă dialogul privind aderarea la Alianţă este “un eveniment uriaş” pentru Skopje, a declarat la Bruxelles, premierul macedonean Zoran Zaev.

El a participat la Conferinţa NATO Engages, care este cuprinsă în Summitul NATO de la Bruxelles.

Zaev a amintit de summit-ul din urmă cu zece ani, de la Bucureşti, când ţara sa nu a fost invitată să devină membră a NATO, din cauza disputelor cu Grecia privind numele.

“Am fost atât de dezamăgiţi, în 2008, la Bucureşti (…) A fost frustrant. Poate din cauza asta ţara mea a trecut printr-o criză politică dificilă. Am văzut ce s-a întâmplat cu vecinii noştri când au devenit membri, ca Bulgaria. Şi-au triplat investiţiile străine când au devenit membri ai NATO (…) Sunt parte dintr-un sistem care este un exemplu uriaş de stabilitate şi securitate. Vrem şi noi asta”, a afirmat Zaev, care a vorbit în engleză.

Totodată, el a afirmat că nu are resentimente faţă de România, ţara gazdă a acelui summit. “România ne-a susţinut mereu în procesul de integrare”, a evidenţiat el.

Zaev a apreciat că acordul cu Grecia privind schimbarea numelui în Macedonia de Nord este “foarte bun, benefic pentru ambele ţări”.

Vorbind de avantajele pe care le-a văzut la ţările vecine care au devenit membre ale NATO, Zaev a spus: “Aceste motive sunt atât de puternice, viitorul care se arată este atât de plin de speranţă, este un lucru de care am avut nevoie, încât suntem pregătiţi să ne schimbăm numele”.

Întrebat de actualele disensiuni din interiorul Alianţei, Zaev a prezentat situaţia din perspectiva ţării sale.

“Toate familiile se ceartă, dar acesta nu este un motiv pentru ca familia să fie divizată. De asemenea, prietenii noştri, ţările membre, probabil uită cât de frig este când eşti afară din casă. Pentru mult timp, noi am stat afară. Nu trebuie să uite niciodată de ce a fost formată Alianţa – să păstreze pacea mondială, să aibă grijă de securitate şi stabilitate. Vrem să participăm la aceasta. Suntem o ţară mică. Până acum am participat şi vrem să participăm şi mai mult”, a afirmat premierul macedonean.

El a vorbit despre momentul în care se află în acest moment Macedonia. “Acum 10 zile am primit o dată la care să începem negocierile cu Uniunea Europeană. Azi este un eveniment uriaş, istoric pentru noi – invitaţia oficială pentru a deveni membru cu drepturi depline al NATO, să începem dialogul de aderare”, a punctat el.

Acordul în vederea schimbării numelui a fost convenit între Zoran Zaev şi omologul său grec Alexis Tsipras, pentru a pune capăt disputei de 27 de ani pe marginea numelui de ‘Macedonia’. Din cauza acestei dispute, Grecia a blocat aderarea Macedoniei la NATO şi demararea negocierilor pentru un statut de membru în Uniunea Europeană.

După ratificarea acordului, guvernul lui Zoran Zaev va trebui să supună modificarea unui referendum şi apoi să o consolideze în textul Constituţiei.