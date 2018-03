Lucrări pe păşunile naturale

Articol scris in ECONOMIE

Deşi la sfârşitul săptămânii au revenit ploile şi temperatura a scăzut, crescătorii de animale îşi fac treaba în continuare. Peste tot pe unde am trecut în week-end, pe păşuni se aplicau tehnologii de fertilizare care să menţină o proporţie optimă între gramineele şi leguminoasele perene. În comuna Geaca sunt în evidenţă 740 hectare de păşuni naturale în hotarul celor 6 sate componente, şi tot acolo există 8 asociaţii, care dispun de multe bovine şi ovine. În gospodăriile ţărăneşti există peste 500 de bovine, care, conform obiceiului, dacă timpul permite, la mijlocul lunii mai ies deja pe păşunile din zonă. Deţinătorii de animale au început să cureţe suprafeţele destinate păşunatului şi în împrejurimile comunei Geaca, unde cei mai harnici s-au dovedit crescătorii de bovine şi ovine din Sucutard şi Geaca, probleme fiind doar în satul Puini, unde trăiesc cetăţeni în vârstă.

Peste tot pe unde am umblat, am văzut la sediile Primăriilor anunţuri referitore la interzicerea totală a păşunatului cu animale străine, în special a oilor pe izlazul comunal, unde sunt acceptate numai animalele învoite, pentru care s-a plătit taxa de păşunat, iar crescătorii de animale au efectuat lucrările de întreţinere a suprafeţelor. Pe marginea drumului judeţean Gherla – Cămăraşu am văzut şi păşuni împrejmuite cu garduri fixe. Este o modalitate de a proteja aceste suprafeţe de turmele de oi, deplasate pe Câmpie din alte zone ale judeţului.

SZ.Cs.