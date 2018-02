Lucrări de sezon în pomicultură

Nu au o iarnă liniştită pomicultorii de pe Valea Someşului Mic. Şi asta nu din cauza frigului, ci mai mult a perspectivelor, deoarece s-ar putea ca, după o iarnă blândă, să revină temperaturile mici în luna aprilie, când în unele locuri pomii înfloresc.

La sfârşitul săptămânii trecute am trecut prin mai multe sate aparţinând comunei Mintiu Gherlii, unde, în anii ’50 – ’60, posesorii de vie câştigau premii la mai toate concursurile şi expoziţiile viticole organizate la Gherla sau Cluj-Napoca, tradiţia fiind continuată şi astăzi, dar pe suprafeţe mult mai mici. Însă, în comună, sectorul pomicol a ocupat întotdeauna un loc mai important decât viticultura în viaţa economică a localităţii, iar pomicultura este în floare şi în zilele noastre.

Am vizitat mai multe gospodării în localitatea Nima, unde oamenii lucrau de zor la muncile de sezon. Peste tot se execută tratamentele de iarnă. Au început şi stropirile de sezon, dar şi acţiunile de combaterea chimică a bolilor şi dăunătorilor în timpul repausului vegetativ. Tratamentele se aplică pe scoarţa uscată a pomilor, neacoperită de gheaţă, zăpadă sau chiciură, în zilele cu temperaturi mai mari de zero grade. Deţinătorii de livezi din Nima au avut mare noroc în ultima perioadă, fiindcă au fost zile când puteau face aceste lucrări la temperaturi de plus 7-8 grade! Tot acum se execută şi tăierea ramurilor atacate de făinare, operaţie ce are ca scop combaterea păianjenilor şi distrugerea sporilor de ciuperci fitopatogene.

Tot la sfârşitul săptămânii ne-am deplasat şi în comuna Unguraş, localitate renumită mai ales pentru cireşele cultivate pe dealurile din zonă. Acolo am văzut gospodari muncind la tăierile de fructificare, urmând ca până la dezmugurire să se facă tratamentele pentru combaterea păduchilor ţestoşi, a ouălor de afide, păianjenilor şi a sporilor de ciuperci. Gazdele au recunoscut că, anul trecut, din cauza îngheţului de la începutul lunii aprilie, au avut producţii sub aşteptări la cireş şi vişin, aşa cum s-a întâmplat şi în comuna vecină, Cireşoaia.

