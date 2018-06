Lovitură dură primită de Liviu Dragnea de la Cluj

•Ioan Rus se alătură grupării Pro România•

Fostul președinte al PSD Cluj, Ioan Rus, a anunţat că susţine mişcarea politică Pro România condusă de Victor Ponta. Ioan Rus a criticat situația politică din PSD, precizând că ce se întâmplă în prezent în formațiunea social democrată îl înspăimântă. „Nu a mai fost niciodată aşa ceva în PSD, această consensualitate, mai mult decât unanimitate, şi asta mă înspăimântă de-a dreptul. Am participat la sute de şedinţe de-astea de-a lungul vremii. De exemplu Marian Vanghelie, chiar dacă nu avea o cultură politică, făcea scandal pe chestiuni la care ţinea. Baronii locali, votaţi de judeţele lor, aveau puncte de vedere, era o dispută extraordinară în orice BPN, pe resurse şi pe proiecte. Acum văd că nimeni nu are nimic de spus”, a arătat la un post de televiziune Ioan Rus. El a mai arătat că pe vremuri PSD avea departamente ale partidului pe diverse tematici. „Din fiecare organizaţie judeţeană era cineva, la şedinţa de departament îi vedeam pe cei pasionaţi şi buni pe diverse subiecte, de la Vaslui sau din Timişoara, şi cei mai buni puteau fi propuşi pentru funcţii de secretar de stat, de exemplu. Acum a dispărut această activitate. Acum criteriul de promovare în partid este unul subiectiv, are legătură doar cu cine cu cine se cunoaşte. În acest fel, partidul nu poate conduce competitiv şi competent”, a menționat Rus.

Social democratul clujean a dezvăluit că are o relaţie foarte bună cu Liviu Dragnea, dar nu înţelege anumite ieşiri publice ale şefului PSD: „Nu am nimic cu Dragnea, dar cum să spui la TV „Nu mi-e frică de Hellvig”? Asta are sens doar în două variante: fie aseară ţi-a dat Hellvig un telefon şi ţi-a zis „Băi, dacă te prind pe o stradă întunecoasă te bat de te omor”, iar tu spui că nu ţi-e frică de el, sau dai o explicaţie după virgulă şi spui că lucrezi foarte bine cu el, că primeşti zilnic rapoarte de la el ca a treia persoană în stat şi pe baza lor concluzionezi şi decizi. Altfel, Hellvig nu e o persoană fizică, ci e o instituţie, cu cine vrei să vorbeşti tu ca al treilea om în stat, cu KGB, cu serviciile secrete maghiare, cu Mossadul?”, s-a întrebat Ioan Rus.

Fostul ministru de Interne a menționat că începe să craedă tot mai solid că PSD s-a băgat pe o stradă cu sens unic. „Nu mai există ieşiri nici în dreapta, nici în stânga şi o să dăm cu capul în gard”, a explicat șeful grupului de la Cluj. Ioan Rus a anunţat că a decis să susţină mişcarea Pro România creată de Victor Ponta: „Eu personal, deşi am spus că nu mă interesează, nu pot să las să meargă aşa, toţi avem copii, trebuie să facem ceva. Faţă de situaţia şi condiţiile care sunt acum, cred că rolul social-democraţiei româneşti în forma asta se va diminua drastic în perioada următoare, dar poporul român are nevoie de social-democraţie adevărată ca de aer, că aşa e formaţia noastră. Soluţia pe care o propun Victor Ponta, Daniel Constantin şi Sorin Câmpeanu cred că este o soluţie bună şi eu îi voi sprijini pe ei. Pentru că Pro România nu înseamnă împotriva cuiva, ci doar pentru. Eu nu sunt fondator acolo, dar am anunţat acum că îi voi sprijini pe ei”, a declarat încă-membrul PSD Ioan Rus.

C.P.