Liviu Pop: Educaţia – un domeniu de interes major, mereu pe agenda publică

Articol scris in Educaţie

Educaţia a fost şi va rămâne un domeniu de interes major, mereu pe agenda publică, a subliniat ministrul Liviu Pop, într-un mesaj adresat cadrelor didactice, elevilor, dar şi părinţilor, cu prilejul începerii noului an şcolar, informează AGERPRES.

„Calitatea resursei umane este esenţială, de aceea vrem să dedicăm acest an şcolar dezideratului de a face un pas decisiv spre o educaţie de calitate, captivantă şi coerentă pentru copiii României. Vă adresez, aşadar, cu cea mai înaltă consideraţie, un mesaj simplu: este menirea noastră, a profesorilor, să insuflăm elevilor iubirea de carte, să-i ajutăm să descopere acest vast univers al cunoaşterii. Iubiţi şi respectaţi elevul, oferindu-i ceea ce ne-au oferit şi nouă, de-a lungul timpului, generaţii de dascăli. Sănătoşi să fiţi şi deschişi tuturor provocărilor didactice care au darul de a eficientiza învăţământul românesc”, a afirmat ministrul Educaţiei, în mesaj.

Potrivit acestuia, eficienţa intervenţiilor, dar şi realizarea dorinţelor profesorilor nu pot fi atinse decât prin politici publice integrate, îndeosebi între domeniul Educaţiei, al Sănătăţii şi cel Social, în general, şi prin eforturi susţinute ale fiecărei comunităţi în parte. „Orice început de an şcolar înseamnă speranţe şi emoţii atât pentru copiii care păşesc timid, pentru prima dată, într-o sală de clasă, cât şi pentru elevii care revin în mediul şcolar familiar. În aceeaşi măsură, înseamnă speranţe şi emoţii pentru părinţi şi pentru noi, dascălii. Înainte de a fi ministru, am fost profesor, aşa că, dumneavoastră, profesorilor, vă cunosc bucuria de a preda. Înainte de a fi profesor, am fost elev, apoi student, aşa că vă cunosc şi vouă, şcolarilor, dorinţa de a învăţa. Însă experienţa acestor ani m-a ajutat să înţeleg că, doar sub o atentă îndrumare a profesorului, elevul poate atinge un nivel de pregătire optim, care să-i asigure succesul şcolar. În acelaşi timp, este valabilă şi reciproca: doar cu sprijinul elevului, profesorul îşi poate împlini pe deplin menirea”, arată ministrul Educaţiei.

Adresându-se elevilor, Liviu Pop spune că ei sunt cei mai importanţi pentru părinţi şi profesori. „De aceea facem toate eforturile pentru a avea condiţii care să vă ajute să vă concentraţi forţele pentru a învăţa şi implicit pentru a ne demonstra că sunteţi mai buni ca noi. Voi lupta pentru a reduce şi chiar elimina lipsurile din sistem. Vreau să vă văd în şcoli primitoare, în siguranţă şi cu manuale pe bănci. Îmi doresc ca acest nou an şcolar să reprezinte o rampă de lansare către îndeplinirea viselor voastre”, a adăugat ministrul.

El a transmis, în mesajul său, şi o rugăminte către părinţi. „Mă adresez dumneavoastră cu marea rugăminte de a veni în ajutorul copiilor, dar altfel decât aţi făcut-o, unii, până acum. Supravegheaţi-i, dar nu-i încorsetaţi, iubiţi-i, dar nu-i sufocaţi, ajutaţi-i, dar nu le faceţi temele integral. Copiii sunt mult mai inventivi decât ne imaginăm, aşa că vă provoc să le daţi şansa de a-şi pune imaginaţia la lucru. Vă rog să le oferiţi uneltele necesare pentru a construi o lume, dacă nu perfectă, cel puţin mai bună decât cea pe care am construit-o noi, părinţii. Vă doresc ca noul an şcolar să aducă în fiecare zi bucuria calificativelor maxime sau a notelor de zece primite de copiii dumneavoastră, iar disciplina, numită bună purtare, să fie exemplară atât la şcoală, cât şi acasă, pentru că astfel veţi fi cei mai fericiţi părinţi”, a transmis ministrul.