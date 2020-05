Lipsa medicamentului Euthyrox și „bolile” sistemului de sănătate

Articol scris in Sănătate

Lipsa medicamentul Euthyrox dezvăluie o serie de probleme ale sistemului de sănătate din România. Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) și Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE) propun soluții pentru deblocarea crizei medicamentelor lipsă.

„Mai multe produse pentru pacienții cu boli cronice, printre care și Euthyrox, lipsesc de pe piață de câteva luni, deși autoritățile declară constant că stocurile urmează să fie completate. În ciuda asigurărilor, medicamentele nu se găsesc nici astăzi în depozitele distribuitorilor. Mai mult, o parte din vină este aruncată asupra farmaciilor care «nu iau precomenzi de la pacienți pentru medicamentele pe care nu le au pe stoc», «astfel încât să fie comunicate distribuitorilor comenzi ferme de aprovizionare, în acord cu necesitatea pacienților»” – reclamă medicii de familie și farmaciștii independenți.

„Prin ceea ce comunică autoritățile, pacienții rămân cu impresia că depozitele din România sunt pline de medicamente care așteaptă să ajungă la ei, doar că farmaciile nu le comandă. Acest lucru este complet absurd și eronat și poate fi dovedit prin demersurile pe care farmaciile independente le realizează deja de mai bine de 5 luni. Răspunsul distribuitorilor la solicitările lor zilnice rămâne același: nu avem pe stoc. În cazurile fericite, distribuitorii au alocat farmaciei 2-3 cutii de Euthyrox, cantitate evident insuficientă”, declară farm. Sânziana Mardale, președinte al Asociației Farmaciilor Independente Ethica (AFIE).

Farmaciștii independenți susțin că problemele invocate de autorități „se învârt în jurul lipsei comenzilor ferme făcute la distribuitori prin trimiterea unor «comenzi justificate»” – o solicitare în scris însoțită de „denumirea medicamentelor și cantitatea acestora, precum și seria, numărul și data aferente unei prescripții medicale” (ordin MS nr. 269/2017). Astfel, aceste „comenzi justificate” pot fi realizate doar în cazul unei prescripții medicale compensate sau gratuite, care are serie și număr, nu și în cazul prescripțiilor medicale simple.

„Deși Euthyrox este un medicament ieftin, de circa 10 bani o pastilă, și cel mai des îl prescriem pe rețetă simplă, ne-am confruntat cu solicitări ale pacienților pentru rețete electronice, gratuite. Nu am înțeles inițial motivul, dar discutând cu colegii farmaciști am aflat că fără serie și număr, prezente doar pe rețetele electronice, ei nu pot face acele comenzi justificate din Ordinul 269/2017. Dar pentru ca noi să fim lăsați să prescriem Euthyrox pe rețetă electronică gratuită pentru pacient, trebuie să trimitem pacientul la medicul endocrinolog sau oncolog, periodic, pentru o scrisoarea medicală, și doar dacă pacientul are anumite boli endocrine – gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine și osteoporoză severă. Pacienții noștri au cel mai des nevoie de Euthyrox pentru alte boli, hipotiroisim sau tiroidită autoimună, extrem de frecvente în România. De aceea, marea majoritate a rețetelor medicale pe care noi le prescriem sunt rețete simple, pentru care colegii noștri farmaciști nu pot realiza acele „comenzi justificate” prevăzute de cadrul normativ. Lipsa medicamentului Euthyrox a dezvăluit o serie de probleme cu care sistemul de sănătate se confruntă, printre care inclusiv aceste restricții de prescriere în cazul unor medicamente cu preț scăzut și cu vechime în prescriere”, declară președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), dr. Raluca Zoițanu.

AFIE și FNPMF propun ca medicii de familie să acorde rețetelor simple o serie și un număr, ceea ce ar permite farmaciilor comunitare realizarea „comenzilor justificate” – „singura pârghie legislativă prin care distribuitorii sunt obligați să aprovizioneze farmacia, dacă au produsul în stoc”. „Mai mult, deoarece aceste solicitări ar trebui să ajungă la producător în lipsa stocurilor, comanda transmisă de farmacie ar prezenta o imagine mai clară a necesarului real de Euthyrox de care pacienții români au nevoie” – precizează reprezentanții acestora.

M. TRIPON