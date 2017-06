Liderii PSD Cluj: Despre premierul Sorin Grindeanu

Liderul PSD Cluj, Horia Nasra susţine că primul ministru Sorin Grindeanu a demonstrat până acum că este o persoană extrem de muncitoare şi un om modest. Reacţia social democratului clujean vine în contextul în care se discută tot mai mult despre o posibilă remaniere a premierului Grindenau iar primarul Capitalei, Gabriela Firea a criticat anumiţi membri ai guvernului Grindeanu, precizând că are o relaţie mai proastă cu Executivul decât pe vremea tehnocraţilor. Edilul a spus că proiectele pentru care a cerut sprijin guvernamental i-au fost respinse sistematic. Horia Nasra susţine că PSD trebuie să respecte programul de guvernare iar discuţiile politice trebuie să treacă în planul al doilea. ‘’Până acum, premierul Sorin Grindeanu a demonstrat că este o persoană muncitoare şi, din câte am văzut cu toţii, un om extrem de modest, nu l-am văzut în nicio ipostază în care să-şi dorească să epateze, ceea ce cred că este important pentru un om politic şi pentru o persoană raţională care trebuie să se ocupe de guvernare şi nu de chestiuni personale’’, a spus Nasra.

La rândul său, deputatul Cornel Itu este de părere că acuzaţiile făcute la adresa primului ministru Grindeanu nu sunt justificate, deoarece multe din punctele Programului de guvernare PSD au fost îndeplinite, iar altele vor fi realizate în perioada următoare. Itu a precizat că într-adevăr primarii au aşteptări foarte mari de la Guvern însă premierul trebuie să găsească soluţiile corecte şi legale pentru a satisface solicitările venite din partea acestora şi a cetăţenilor. ‘’E un guvern bun cu rezultate pozitive. De asemenea, există relaţie cordială între preşedintele PSD, premier si Guvern şi sunt convins că vom finaliza tot ce am promis. Trebuie să urmărim îndeaproape proiecţia Programului de guvernare pe care l-am prezentat în campania electorală şi sper că rezultatele vor fi bune. Sunt multe din punctele Programului care au fost îndeplinite şi în următoarea perioadă vor fi realizate şi celelalte’’, a arătat Cornel Itu. Parlamentarul PSD a spus că în perioada următoare va exista o evaluare a fiecărui ministru, urmând să se ia decizii în funcţie de rezultatele pe care aceştia le-au avut.

