Liceul Teoretic „Lucian Blaga” – Tradiție și performanță în profilul real

Anul 1972 este anul înființării, sub denumirea de Liceul de Electrotehnică și Fizică Nr. 3, ce pregătea specialiști în domeniul fizicii nucleare și electroniști pentru automatizări, sub patronajul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară și al Ministerului Învățământului.

În 1979 a devenit Liceul de Matematică și Fizică Nr. 1, durata studiilor fiind de 4 ani. În 1981 liceul își mută sediul de pe Calea Mănăștur în cartierul Gheorgheni. Anul 1988 este anul în care liceul își schimbă denumirea în Liceul Teoretic Nr. 1, ieșind de sub patronajul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară. Liceul funcționează cu clase de matematică-fizică și electrotehnică, asigurându-se, în continuare, calificarea elevilor în domeniul fizicii nucleare și al automatizărilor.

În 1994 se realizează unificarea liceului cu Școala Nr. 18, funcționând cu clasele I – XII, sub denumirea de Liceul Teoretic “Lucian Blaga”. Liceul funcționează exclusiv în filiera teoretică, având profil real (matematică-informatică, intensiv informatică, respectiv intensiv engleză) și profil uman (filologie), până în anul 2012.

În prezent liceul funcționează în filiera teoretică, având profil real (matematică-informatică, intensiv informatică, respectiv intensiv engleză) și profil științe ale naturii (care a înlocuit, din 2012, profilul filologie).

Infrastructură educațională

Activitatea liceului se desfășoară în două corpuri de clădire, într-un singur schimb, între orele 8:00 – 15:00. În anul școlar 2018-2019, la școala noastră învață 927 de elevi, începând cu clasa pregătitoare, până la clasa a XII-a.

Școala dispune de: 3 laboratoare modernizate – fizică, biologie, chimie; 4 laboratoare de informatică conectate la internet; cabinete de specialitate – geografie-biologie; sala de proiect Erasmus+ și cabinetul Erasmus+; două săli multimedia pentru desfășurarea activităților din proiectele de colaborare internațională, dotate cu aparatură audio-video modernă și tablă interactivă SMART, sală de videoproiecție; cabinet de asistență psihopedagogică și centru de consiliere a carierei; cabinet medical; cabinet logopedic; două săli de bibliotecă modernizate, cca. 18.000 de volume; un centru de documentare și informare, conectat la internet; o sală pentru videoproiecție; două săli de sport dotate cu material sportiv divers; două terenuri de sport, o sală de fitness; sala Consiliului Școlar al Elevilor.

Oferta educațională

Pentru anul școlar 2019-2020, oferta educațională cuprinde: • învățământul primar • învățământul gimnazial • învățământul liceal teoretic, structurat pe următoarele specializări: specializarea matematică-informatică, intensiv informatică; specializarea matematică-informatică, intensiv limba englezã; științele naturii, intensiv engleză.

Misiune, viziune, valori

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca este o școală orientată spre excelență, fiind caracterizat prin seriozitatea, calitatea și competența atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor; o instituție care promovează, cu responsabilitate, prin cadrele didactice, personalul didactic-auxiliar și nedidactic, dar mai ales prin elevii săi, valori etice și profesionale de necontestat.

Dorim să menținem standardele înalte de exigență educațională probate prin rezultatele excelente la toate examenele naționale și orientarea absolvenților spre instituții de învățământ superior de prestigiu.

Rezultate și performanțe școlare

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” pune în centrul preocupărilor sale elevii, nevoile lor de dezvoltare, adaptându-ne continuu transformărilor care au loc zi de zi. Astfel, colaborând profesori, elevi, părinți și comunitatea locală, elevii noștri beneficiază de tot sprijinul necesar și obțin rezultate foarte bune atât la evaluările naționale, cât și la concursurile școlare și extrașcolare.

Promovabilitatea la bacalaureat a fost în ultimii patru ani de 100%, iar dacă urmărim traseul absolvenților, remarcăm că peste 70% urmează o facultate de profil, în concordanță cu specializarea terminată.

Participările și premiile la olimpiadele, concursurile școlare și extrașcolare ale elevilor de gimnaziu și liceu au fost în număr de 110, dintre care 35 la nivel interjudețean și național (2016 – 2017) și de 115, dintre care 34 la nivel național și interjudețean (2017 – 2018). Elevii de ciclu primar participă în fiecare an, în procent de peste 80%, la concursurile școlare și extrașcolare, avem peste 50 participări și premii la nivel național (2017 – 2018), peste 70 la nivel național (2016 – 2017).

Fiind un liceu cu profil real, rezultate remarcabile sunt obținute la discipline ca informatică, matematică, științe, în fiecare an elevii participând individual sau pe echipe la concursurile de profil: Olimpiada Națională de Informatică (medalie de bronz la etapa națională 2017 – 2018), participări și premii la Olimpiada Internațională de Informatică pe Echipe (IOIT), „Catalysts”, „InfoEducația”, „Grigore Moisil”, „Marian Țarină”, „Gheorghe Lazăr”, „Bebras”, „AcadNet”, „IT Innovation”, Concursul de Programare pentru liceeni organizat de UTCN, „Avram Iancu”, Salonul național de inventică și creație științifică pentru tineret, Olimpiada de Biologie (etapa națională), „Fii o saptămână profesor de științe”, „Emil Palade”, „Electrotehniada”, „Astronomicus”, „STI_MAT”, „Augustin Maior”.

Suntem implicați în numeroase proiecte și parteneriate. Reprezentativă este implicarea și rezultatele obținute în cadrul proiectelor e-Twinning: obținerea Certificatului Național de Calitate, Certificat European de Calitate, Premiul I național la categoria Matematică și Științe: Space Explorers, Premiul I la etapa națională a concursului „Made for Europe” (prof. înv. primar Alina Mateaș). Totodată, din acest an am devenit Școală e-Twinning.

Activități extrașcolare reprezentative

Oferim elevilor o gamă largă de activități educative extrașcolare interesante și atractive, multe din ele realizate din inițiativa lor, pentru că dorim să le încurajăm spiritul de inițiativă și să le susținem ideile și opțiunile. Astfel, în școală se desfășoară: cercuri de teatru în limbile română, engleză, franceză; cercuri de informatică, pictură, folclor, astronomie, științe; clubul de lectură; dans; activități sportive etc.

În anul școlar 2017-2018, proiectul “Muguri de lumină”, în care s-au implicat elevii din ciclul primar, a obținut Premiul I în cadrul competiției naționale „O activitate de succes în Săptămâna Altfel”, în domeniul cetățenie democratică și responsabilitate socială.

Absolvenți de prestigiu

Îi putem aminti aici pe: prof. univ. dr. Lucaciu Mihai – șef catedra Biofizică, UMF “Iuliu Hațieganu”; prof. univ. dr. Moldovan Felicia – Universitatea din Quebec, Canada; prof. univ. dr. Beu Titus, șef catedra Fizica Teoretică – Universitatea Babeș-Bolyai; prof. univ. dr. Dreve Mircea – Universitatea Politehnica din Quebec, Canada; prof. univ. dr. Pop Corina – Universitatea Babeș-Bolyai; conf. dr. Canta (Pânzaru) Simona – șef catedra Optică, UMF „Iuliu Hațieganu”; prof. univ. dr Jitaru Constantin – Arizona, SUA; prof. univ. dr. Crihălmeanu Mușat – SUA; conf. univ. dr. Abrudan Mihaela – Universitatea Babeș-Bolyai; dr. ing. general de brigadă Litan Aurel – șef Jandarmeria Cluj; conf. dr. Crișan Titus – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; conf. dr. Petrescu Crina – Facultatea de Bussiness Cluj-Napoca; Pop Calin – medic cercetător, Florida, SUA; Giurgiu Tudor – regizor; Cota Radu – medic chirurg urolog, Germania; Ilea Mircea – manager UPC; prof. univ. dr. Bedelean Mircea – Facultatea de Istorie și Arheologie, UBB Cluj; doctor Simionescu Tudor – director, Institutul de Igienă, Cluj-Napoca; ing. Suciu Septimiu, director Metro Media Transilvania; Sterescu Cristina – traducător, Parlamentul European; Popovici Cosmina – redactor știri, Radio „Renașterea”; Curta Viorel – director CitiBank; Abrudan Adrian – manager „Nootka”; Abrudan Claudiu – director Volksbank; Plaian Dieter – director Bosch; Itu Cristina – director economic „Prodvinalco”; Coldea Diana – arhitect; Maier Rareș – director marketing Romtelecom; Rus Delia – director Ranbaxy; Chira Ioana – medic; Moldovan Liana – contabil șef CSM Cluj; Morar Dana – profesor matematică Liceul Teoretic „Lucian Blaga”; Feneșan Laura – profesor lb. engleză, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”; Rotariu Otilia – profesor matematică, Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj- Napoca; Mureșan Adrian – profesor limba și literatura română; Han Irina – profesor matematică; Lar Adrian – profesor matematică; Cosmin Cobârzan – doctorand la Université de Strasbourg.

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” este adevărata instituție de educație pentru cultivarea talanților dați fiecărui elev.

Merită să-ți dorești să fii elev la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” pentru că oferim: respect instituțional ● corp profesoral de elită, animat de dragostea pentru profesie ● pregătire temeinică atât pentru rezultate de vârf la concursuri și olimpiade, dar și pentru promovarea cu succes a examenelor naționale, precum și admiterea în facultățile de profil real și nu numai ● implicarea în programe europene ● însușirea limbilor străine: engleză și franceză la standard înalte, facilitând obținerea certificatelor internaționale Cambridge și DELF ● implicarea în proiecte extrașcolare pentru a te ajuta în dezvoltarea emoțională și complementară profilului real (arte, sport, Debate, voluntariate) ● șansa de a fi membru în Consiliul Elevilor din Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, unul dintre cele mai active consilii din județ ● nu în ultimul rând, o curte a școlii de vis: plină de verdeață, pomi infloriți și mult, mult oxigen. Vino în familia Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, unde contează doar valoarea ta și nu a telefonului tău! Orice vis ai avea, alături de noi el va deveni realitate!

Director,

Monica Laura UNGUREAN