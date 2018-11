Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” în proiectul „New Skills New Schools”

Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea”din Cluj-Napoca se află în topul liceelor în care profesorii lucrează intens pentru a îmbunătăți calitatea procesului educativ, pentru a crește dimensiunea europeană a acestuia. Astfel, în acest liceu, în această perioadă se desfășoară trei proiecte europene la care se adaugă un schimb bilateral educațional cu un liceu de artă din Rotterdam.

Cea mai recentă experiență educațională, multiculturală s-a desfășurat în cadrul proiectului ”New Skills New Schools – common standards and skills in education” și a avut loc la Madrid, la școala ”EL CEIP Francisco Fatou”. La această întâlnirea au participat trei profesori din liceul nostru, alături de alți 25 de profesori din Spania, Italia, Finlanda, Polonia, Lituania și Grecia. Pe parcursul întâlnirilor, echipa spaniolă a organizat atât activități de formare pentru toți profesorii participanți, cât și seminarii în care a fost prezentat sistemul spaniol de învățământ. Profesorii români au fost impresionați de seriozitatea, de dăruirea de care dau dovadă colegii lor spanioli în activitatea la clasă, dar și de modalitățile de integrare a copiilor cu CES, a copiilor cu autism sau a celor proveniți din medii defavorizate. Au fost susținute seminarii și workshopuri legate de metodologia CLIL/Content and Language Integrated Learning, de posibilitatea aplicării acesteia la diverse discipline de studiu.

Pe parcursul mobilității toți profesorii au participat la lecțiile susținute de colegii spanioli, la clasele de gimnaziu, la clasele din ciclul primar, discutând şi analizând strategiile, asemănarile și deosebirile dintre metodele spaniole de învățământ și cele din celelalte țări participante la proiect.

A fost vizitat Planetariul din Fuenlabrada care a fost construit pe parcursul a 20 de ani, de către profesori pasionați de astronomie, în cadrul unei școli și care acum dispune de o multitudine de instrumente. Cu acestea se pot realiza experimente ingenioase, adaptate tuturor nivelurilor de vârstă ale elevilor, începând cu ciclul primar și terminând cu ciclul liceal.

Lecții de istorie și de istorie a artei au avut loc cu prilejul vizitelor în centrele istorice și culturale ale orașelor Madrid și Toledo precum și la muzeele ”Reina Sofia”, ”Prado” sau la ”Palatul de Cristal” din parcul Retiro.

Pentru toţi cei cuprinşi în proiect a fost un prilej de îmbunătățire a muncii în echipă, de analiză și comparare a sistemelor de învățământ din țările partenere, i de descoperire de noi strategii didactice. Toate la un loc sub semnul creşterii atractivităţii liceului în spaţiile învăţământului local şi naţional.

Demostene ŞOFRON