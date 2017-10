Liberalul Adrian Oros: Liderii UDMR doresc crearea de tensiuni inutile între membrii comunităţilor locale

Articol scris in POLITICA

Comisia de Administraţie din Camera Deputaţilor a respins, ieri, modificările propuse de UDMR la Legea 215 din 2001, a Administraţiei Publice Locale, la initiativa Partidului Naţional Liberal. Modificările Uniunii Democrate a Maghiarilor din România vizează în principal scăderea pragului de la 20 la 10 procente, pentru introducerea limbii maghiare în administraţia locală.

Deputatul PNL de Cluj, Adrian Oros, susţine că România respectă în integralitate Convenţia Cadru privind protecţia minorităţilor naţionale. „Recomandările Comitetului de experţi, către Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei privind aplicarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare în România, adoptate la 13 iunie 2012, nu vorbesc nicăieri despre scăderea pragului de la 20 la 10 la sută. România este ţară considerată exemplu de bune practici în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale, la nivel European. Prezenta constantă a UDMR în Parlamentul României în ultimii 27 de ani, precum şi cooptarea aproape permanentă sub diverse formule la actul de guvernare, reprezintă unul dintre cele mai elocvente exemple pe care ţara noastră le dă, în domeniul recunoaşterii, protecţiei şi promovării drepturilor minorităţilor. Partidul Naţional Liberal doreşte să afle de ce liderii UDMR consideră oportun şi urgent acest demers, când România va aniversa in 2018 un secol de la făurirea Statului Unitar Român? Liderii Uniunii doresc crearea de tensiuni inutile între membrii comunităţilor locale şi doresc readucerea în prim plan a discuţiilor despre sensibilităţi istorice care să genereze instabilitate şi disturbarea bunului mers al vieţii tuturor cetăţenilor, indiferent de etnia lor. Procentul de 20% este în concordanţă cu prevederile art. 7 din Legea 280/2007, pentru ratificarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg. Nici o altă ţară europeană nu are un prag de pondere mai scăzut de 20 de procente”, arată deputatul PNL de Cluj, Adrian Oros. Ca reacţie la decizia Comisiei de administraţie din camera Deputaţilor, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că prin respingerea amendamentelui la Legea nr. 215/ 2001, majoritatea română a respins dialogul cu maghiarii! „Este falsă afirmaţia potrivit căreia România ar fi o ţară model în ceea ce priveşte rezolvarea situaţiei minorităţilor. Respingerea amendamentului la Legea administraţiei locale demonstrează clar acest lucru”, a declarat preşedintele UDMR.

Cosmin PURIŞ