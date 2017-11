Lansare de carte la sediul Protopopiatului Cluj 1

La mijlocul săptămânii a avut loc şedinţa lunară a preoţilor din Protopopiatul Cluj 1. Potrivit tradiţiei, întâlnirea a fost precedată de o slujbă Te-Deum, desfăşurată în sobor, în Biserica „Sf. Treime”, situată pe strada „Bisericii Ortodoxe”. Invitat special la această şedinţă a fost Pr. Iustin Tira (vicar eparhial), care cu acest prilej şi-a prezentat ultima carte, „Oameni, fapte şi cuvânt”. Volumul a văzut lumina tiparului la Editura Renaşterea, al cărei director, Pr. Cătălin Pălimaru, a fost prezent la eveniment. Volumul în cauză cuprinde 32 de meditaţii la pericope evanghelice şi apostolice, cronici de carte şi texte publicate anterior de autor în revistele Tabor şi Renaşterea. În acest volum sunt evocate personalităţile arhiepiscopului Iustinian Chira, episcopului Nicolae Ivan, mitropolitului Nicolae Colan, arhiepiscopului Teofil Herineanu şi mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania. În aceeaşi măsură, sunt evocaţi preoţi, teologi, oameni de litere şi mireni deopotrivă, care au marcat viaţa Pr. Iustin Tira. Luând cuvântul, Pr. Cătălin Pălimaru a făcut o prezentare succintă a volumului şi a scos în evidenţă străduinţa autorului „de a înmulţii talanţii cu care l-a înzestrat Dumnezeu”. Din cuvântul autorului am desprins amintirile legate de personalitatea celui care a fost arhiepiscopul Iustinian Chira, cel care a trecut la Domnul în luna octombrie 2016: „În 1961, pe când aveam doar 10 ani, m-a luat sub aripa sa, m-a susţinut material la şcoală, m-a ocrotit, mi-a servit lecţii de viaţă, de purtare şi de responsabilitate”. Pr. Iustin Tira a adresat mulţumiri tuturor celor care şi-au adus aportul la realizarea acestui volum, „oameni pe care Dumnezeu mi i-a scos în cale”. Pr. Iustin Tira a slujit 35 de ani în Catedrala Ortodoxă din Cluj, în trecut a fost redactor şi director la Renaşterea, iar de 44 de ani activează la Centrul Eparhial. „Aceşti 44 de ani îi văd ca o binecuvântare de la Dumnezeu, deşi nu am vrednicii speciale” a încheiat părintele vicar eparhial.

Pr. Adrian Mitrea, 20 de ani de slujire la Altar

Părintele Adrian Paulian Mitrea a împlinit în această săptămână două decenii de preoţie. Acesta s-a născut în zi de mare sărbătoare pentru toată creştinătatea, respectiv la 25 decembrie, în Cluj-Napoca. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj, promoţia 1997. Apoi, în mod firesc, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. A fost hirotonit preot la 16 noiembrie 1997 de către ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania, în Catedrala Ortodoxă din Cluj-Napoca, pe seama Parohiei Gădălin, unde slujeşte neîntrerupt de 20 de ani. Pentru realizările sale în domeniul pastoral-misionar, Pr. Adrian Mitrea a fost hirotonisit iconom stavrofor de către ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, la data de 16 iulie 2014. Pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu rangurile bisericeşti, cel de iconom stavrofor se conferă de către episcopul eparhiot preoţilor cu o activitate pastorală excepţională. Preoţii care deţin un asemenea rang poartă ca semn distinctiv un brâu de culoare roşie şi o cruce pectorală, iar la serviciile religioase şi o bederniţă. În Biserica Ortodoxă Română, potrivit articolului 145 din statutul BOR, „rangul de iconom stavrofor se acordă de către Chiriarh, într-o şedinţă a Permanenţei Consiliului Eparhial, preoţilor iconomi, care au o activitate bisericească excepţională”. Aceste distincţii sunt o recunoaştere a activităţii desfăşurate de către preoţi în slujba comunităţii care i-a fost încredinţată spre păstorire.

Pr. Marius Cristian FOCŞANU