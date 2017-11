Lansare de carte la muzeul gherlean

Articol scris in CULTURA

Înainte de sărbătorile de iarnă nici nu se putea oferi amatorilor de teatru şi literatură din municipiul Gherla un dar mai frumos decât cartea „În cazul ăsta, mă retrag într-o romanţă – o povestire monografică despre Melania Ursu” de Cornel Udrea, lansată la sfârşitul săptămânii trecute în sala Francofonă a Muzeului de Istorie a Municipiului Gherla, plină până la refuz (nu am mai văzut de mult o sală atât de plină la o prezentare de carte, cum am găsit la Gherla!). Întâlnirea de suflet organizată de Clubul „Rotary” din localitate a fost deschisă de moderatorul evenimentului, Mircea Corâbean, care ne-a spus că „am o ofertă pentru toţi aceia, care simt, gustă şi produc actul de cultură”. Tot domnia sa a subliniat importanţa acestei întâlniri cu scriitorul clujean, accentuând „să punem valorile în sufletul nostru”. Da, regretatul actor Melania Ursu a fost o mare valoare a teatrului clujean, şi nu numai. Imediat la intrare în sală ne-a surprins cadrul şi decorul fundalului: fotografia artistei, pălăria ei obişnuită, pe masă trei lumânări şi nelipsitul Caietul de regie a actriţiei.Tot acolo am găsit şi o colecţie de articole şi cronici teatrale (multe apărute de-a lungul anilor şi în ziarul Făclia) referitoare la activitatea bogată pe scena Thaliei şi pe ecrane ale acestei mari personalităţi ale culturii noastre. În centrul sălii, în prim plan Cornel Udrea evoca figura proeminentă a Melaniei Ursu, prezentând pe scurt şi ultima apariţie editorială despre actriţia clujeană. Pe un fond sonor asigurat prin grija profesorului Dr. Ing.Călin Fărcaş de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca am gustat din plin arta de a recita poezii a regretatei artiste, un moment emoţionant al serii. Publicul a rămas plăcut impresionat de această iniţiativă al organizatorilor, care, totodată, în ajunul Crăciunului ne-au făcut şi o dedicaţie muzicală pe măsura evenimentului de suflet desfăşurat în mediul istoric al locaţiei. Autorul volumului, Cornel Udrea a acordat autografe pe cartea lansată şi a purtat discuţii prieteneşti cu asistenţa, domnia sa fiind membru de onoare al Clubului „Rotary” din municipiul Gherla. Totodată ne-a prezentat şi câteva din proiectele artistice şi literare ale rotarienilor gherleni, printre care şi o lucrare monografică despre activitatea clubului de la înfiinţare până în prezent.

La prezentarea de la Gherla a cărţii dedicate artistei Melania Ursu au asistat şi invitaţii clujeni, prof. Univ. Dr. Cristian Cheşuţ şi doamna Marilena Pop de la Radio Cluj. Gherlenii au avut parte aşadar de un dar sufletesc, oferit de această povestire monografică despre o stea a teatrului românesc, care pentru două ore în weekendul trecut a strălucit şi în mijlocul iubitorilor Thaliei din oraşul de pe Someş, unde în anii 60-70 (pe atunci teatrele clujene se mai deplasau şi în provincie!) evolua cu mare succes pe mica, dar ospitaliera scenă a Casei de Cultură din centru. Ce seri minunate au fost!

SZEKELY Csaba