La Gherla, „Jocu la Şură" a avut mare succes

Chiar dacă vremea vechilor adunări duminicale din centrul satului sau în şura gospodăriilor populaţiei a trecut, în municipiul Gherla se revigorează aceste frumoase tradiţii rurale. De asta ne-am convins la sfârşitul săptămânii trecute, când în organizarea Primăriei Municipiului Gherla, a Casei Municipale de Cultură şi a Ansamblului „Zestrea”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Cluj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj şi Societatea Cooperativă – Oraş Gherla, la Grădina de vară din mijlocul parcului a avut loc sărbătoarea Cântecului, jocului şi portului popular românesc „Jocu la Şură”-Tezaure Umane Vii-Ediţie Specială-10 ani de la intrarea României în Comunitatea Europeană . Tot ce poate fi frumos şi tradiţional în satele noastre (dar, nu numai acolo) am revăzut cu ocazia acestei manifestări culturale realizată şi coordonată pe baza unui proiect de omul de cultură şi artistul Constantin Istici. Participând şi noi alături de sutele de gherleni şi invitaţi (am găsit printre spectatori şi un oaspete…japonez!) la această horă a cântului şi dansului popular ne-am dat seama câte şi câte valori mai avem în acest domeniu, în ciuda „modernizării” folclorului nostru (ne gândim aici, în primul rând, la aşa-zise „manele”). Formaţiile de jucăuşi care s-au perindat pe terasa Grădinii de vară din Gherla ne-a readus în faţa noastră jocul satului de odinioară, atât de originale şi atrăgătoare. Fără artificii şi fără completări, ci aşa cum s-a horit şi s-a jucat pe vremuri. Am văzut şi lacrimi de bucurie în faţa bătrânilor care au demonstrat calităţi de horitori şi jucăuşi, unii trecuţi bine de 70 de ani. Programul muzical pregătit de organizatori în cele mai mici amănunte a fost susţinut de grupurile instrumentale „Trio Transilvan”: „Tradiţii” din Gherla (primaş Mihai Zegrean) şi „Zorile” din Mociu (primaş Carol Ţuli), ceteraşii: Iuliu Rostaş din Căşeiu şi „Tezaur uman viu” UNESCO-Alexandru Ciurcui-Şandorică din Soporu de Câmpie. Au horit rapsozii declaraţi Tezaure umane vii-UNESCO: Nicolae Piţiş din Lăpuş-Maramureş, Vasile Soporan din Frata, Teodora Purja şi Lenuţa Purja din Agrieş-Bistriţa Năsăud. Invitaţi speciali au fost Marc Anghel (rapsod-fluier, taragot, caval, tulnic, tilincă) şi Constantin Istici –nai (Laureat al Festivalului „Maria Tănase”). De mare succes s-au bucurat grupurile folclorice tradiţionale de horitori şi jucăuşi: Hodăceana” din Hodac (Mureş), „Tradiţii” al familiei Zegrean-Istici din Gherla (reprezentant cultural al României cu ocazia intrării în Comunitatea Europeană-2007) şi Grupul Tradiţional „Zorile” din Mociu. Pe lângă aceste grupuri folclorice au intrat pe scena amenajată în aer liber toţi acei spectatori, care au demonstrat calităţi de horitori şi povestitori. Am găsit destui amatori, majoritatea provenind din satele vecine municipiului Gherla. Nici în acest an nu a lipsit expoziţia etnografică aparţinând colecţiei particulare a familiei Gurzău din Gherla (am găsit costume populare şi obiecte cu o vechime de peste o sută de ani!), cel mai mic membru al familiei, talentata Larisa, având doar zece ani, dar ea deja este o cunoscută interpretă de muzică populară, laureată a mai multor concursuri şi festivaluri de folclor din ţară. De asemenea, am remarcat expoziţia de cusături artizanale al meşterului popular Viorica Toşa din Bedeciu, judeţul Cluj. Cu toţii au primit diplome pentru participare la acest mare eveniment artistic. Din municipiul Gherla au mai fost premiaţi soţii Ioan şi Gabriela Lobonţ, cea mai bună pereche de jucăuşi. Într-un număr următor al ziarului nostru vom reveni cu noi amănunte privind laureaţii acestei mari manifestări folclorice. Fără să exagerăm, trebuie să constatăm că toţi, dar absolut toţi participanţii la „Jocu la Şură” au fost nu buni, ci foarte buni. Cele câteva ore petrecute în compania acestor adevăraţi artişti ne-a dovedit încă o dată că mai avem resurse în valorificarea folclorului original, iar la Gherla păstrarea acestor tradiţii se bucură de sprijinul unor oameni inimoşi şi pricepuţi.

