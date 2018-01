La Fundaţia „Inima copilului” continuă acţiunile caritabile

La sfârşitul anului trecut am relatat despre acţiunile umanitare întreprinse de voluntarii Fundaţiei „Inima copilului” din Cluj-Napoca, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. Iată că a trecut deja o lună din anul 2018 şi cei de la fundaţia respectivă aduc în continuare multe bucurii semenilor noştri, mai ales celor săraci şi fără adăpost.

După cum ne spunea zilele trecute preşedintele fundaţiei, asistentul social Tiberiu Sânpetrean, recent au fost sprijinite material mai multe familii nevoiaşe din Cluj-Napoca şi comunele Apahida, Baciu şi Ţaga. În ultima localitate a fost ajutat cu bani un bolnav operat la rinichi, un gest frumos din partea fundaţiei clujene, care anul trecut a sărit şi în sprijinul unei familii din Ţaga, căreia i-a ars casa. Preşedintele Tiberiu Sânpetrean a pus la dispoziţia familiei respective apartamentul său din comuna de pe Câmpie, unde în ultimii ani au fost întreprinse mai multe acţiuni umanitare.

Sunt exemple elocvente în privinţa protejării şi sprijinirii oamenilor necăjiţi, aflaţi în suferinţă. Aceste acţiuni vor continua şi în perioada următoare, mai ales în zona Clujului.

Fundaţia „Inima copilului” din Cluj-Napoca an de an organizează mai multe spectacole caritabile. Ultima dată un astfel de eveniment a avut loc la cinema „Mărăşti” din Cluj-Napoca, iar în cursul acestei primăveri se preconizează desfăşurarea unei reprezentaţii artistice de acest gen la Centrul Cultural din Apahida (unde şi vara trecută am asistat la o manifestare culturală inţiată de fundaţia clujeană).

