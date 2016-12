LA FINE DE AN SE NUMĂRĂ… PREMIILE

Articol scris in CULTURA

Da. Numără cine le are şi cine le poate duce, mai ales atunci când sunt multe şi preţioase, aşa cum a adunat, de-a lungul unui an întreg, epigramistul clujean Eugen ALBU. A bătut ţara în lung şi-n lat, participând la concursuri şi festivaluri naţionale şi chiar internaţionale de umor/ literatură umoristică/ epigramă, impunându-se în faţa juriilor prin catrenele sale inspirate de diferite teme, prin umorul său usturător, ironic, batjocoritor, cinic sau blând binevoitor, dar şi autoironic al versificaţiilor sale cultivate, fine şi subtile. Lejeritatea cu care Eugen Albu a ajuns să cupr indă în epigramă elementele negative ale caracterului omenesc, ale unor situaţii, stări sau evenimente, să le reconfigureze astfel încât, la final, să se declanşeze surpriza, adică poant a, este remarcabilă. Şi mai important ni se pare faptul că, la majoritatea zdrobitoare a epigramelor, cei care le ascultă râd cu gura până la urechi, acesta fiind semnul că Eugen Albu a ochit la ţintă, fără drept de apel! O retrospectivă a anului 2016 ne spune că autorul nostru a cucerit: Prem iul I la cea de a IV-a ediţie a Festivalului Naţional de Epigramă de la Voluntari (noiembrie 2016); Diploma SEMPER FIDELI S la Concursul de literatură satirico-umoristică din cadrul Festivalului Umorului „Constantin Tănase” (octombrie 2016); Diplomă la Festivalul Internaţional de Grafică Satirică şi Literatură Umoristică „Umor la… Gura Humorului” (septembrie 2016); Premiul OPERA OMNIA pentru întreaga activitate dedicată cultivării literaturii umoristice la cea de a VII-a ediţie a Festivalului Internaţional „Alb Umor” de la Alba Iulia (mai 2016); Premiul II la ediţia a XIV-a a Festivalului Naţional de Satiră şi Umor „Zâmbe te în Prier” Vişeu de Sus (aprilie 2016); Premiul pentru carte monografică (împreună cu Cornel Udrea) pentru volumul „Povestire monografică despre şi cu Eugen Albu” oferit de Editura NAPOCA NO VA din Cluj-Napoca (martie 2016); Premiul II (ex aequo) la Concursul Naţional de Epigramă „Mircea Trifu” (februarie 2016); Diploma de excelenţă din partea Companiei Hofigal şi încă multe altele. De-acum încolo, deschisă-i calea spre 2017, concursurile şi festivalurile bat la uşă, gând jucăuş şi umor să fie, că de restul are grijă peniţa ascuţită a lui Eugen Albu. Rotiţele care caută texte şi pre-texte epigramatice s-au pus în mişcare, aşa încât urarea nu poate fi decât aceasta: La cât mai multe şi mai bune epigrame!

Michaela BOCU

