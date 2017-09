La cenaclul „Radu Stanca”: Remember Augustin Buzura

Articol scris in CULTURA

Înainte de începerea şedinţei de cenaclu, membrii acestuia au vernisat expoziţia de machete confecţionate de membrii cercului de artă plastică ai Centrului în colaborare cu elevii Liceului Bariţiu şi Muzeul de istorie, amenajată la etajul doi al Centrului multifuncţional nr. 2.

Şedinţa Cenaclului literar „Radu Stanca”, din data de 13 septembrie a.c., din cadrul Centrului multifuncţional de servicii integrate pentru vârstnici nr. 2, din Cluj-Napoca (coordonator Ligia Bocşe) patronat de Liga Scriitorilor şi condus de scriitorul Al. Florin Ţene s-a deschis cu un minut de reculegere pentru scriitorul Augustin Buzura. După care, Titina Nica Ţene a vorbit despre unele momente petrecute în redacţia revistei „Tribuna” alături de autorul romanului “Absenţii”. În continuare, a citit articolul semnat de Ionuţ Ţene şi publicat în presă, intitulat: “ Remember Augustin Buzura: la umbra unui stejar al literaturii române“, despre care spunea: “După revoluţia din 1989, un film produs de Studioul Solaris – ”Undeva, în Est” – este semnat de regizorul Nicolae Mărgineanu şi inspirat de romanul “Feţele tăcerii” de Augustin Buzura. Universul filmului evocă anii de început ai colectivizării, păstrând în substanţa lui densitatea şi forţa analitică a prozei scriitorului, dar şi colaborator la scenariu. La prezentarea galei filmului de la Cinema Republica am participat ca şi student la Istorie, în 1991, într-o sală arhiplină. A fost prezent şi Augustin Buzura, precum şi actorul Călin Nemeş care a făcut un rol remarcabil în această distribuţie de excepţie. La moartea lui Augustin Buzura, lăsaţi-mă să îmi curgă o lacrimă pe obraz. Azi nu ştiu dacă se mai nasc asemenea prozatori importanţi care propun lumii probleme de conştiinţă, nu cum fac unii scriitori post-decembrişti acum, pierzându-se în dezbateri politice şi petiţii sterile. Din păcate, destui jurnalişti ştiu în prezent că prozatorul Buzura a fost doar socrul lui George Maior“.

Despre viaţa şi opera lui Augustin Buzura au mai vorbit profesorul Vasile Sfârlea şi Al. Florin Ţene.

În cadrul rubricii “Prin adevăr învingem o părere”, profesorul Vasile Sfârlea a vorbit despre perioada instaurării regimului comunist în România. Au mai adus completări Ligia Bocşe, Angela Besoiu, Ciubucă Gheorghe şi Gheorghe Şoptirean.

În încheierea şedinţei a urmat recital poetic susţinut de Titina Nica Ţene, Gheorghe Şoptirean şi Al. Florin Ţene.

Viitoarea şedinţă are loc miercuri, 11 octombrie, a .c.

Al. Florin ŢENE