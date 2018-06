La CEDO

EDITORIAL

Cetăţeanul Kovács Zoltán a făcut o reclamaţie la CEDO, pentru discriminare, jignire de mamă şi atitudine porcoasă, din partea unui OZN românesc. Iată, ce reclamă numitul Kovács:

„Io am suit pe acoperiş la bloc să aierisesc cap, fiind după un noapte de beut la botez nepoţica meu.

Cum stau eu aşa, în bătaia curenţi s-a apropiat de sus un OZN român. De unde ştii eu că a fost român?

1. Avea motive populare pe bord şi se auzea muzica cu Fuego „Împodobeşte mama pomu’.”

2. S-a auzit clar cum spus mine: bă Zoli, vă dăm Ardealu’ dar Transilvania niciodată! Şi s-a auzit un zgomot de băşin batjocoritor.

Eu căutat un piatră să răspund, dar OZN decolat şi plecat ulterior.

Am povestit la şogoru’ la tata şi ei zis ca să nu mai bei măcar un săptămân. Nici nu am de gând fiindcă doare ficatu şi hrănesc cu varza murat altceva nu pot, dai afară.

Totuşi de ce bătut joc OZN de mine? Ce cred ei, că dacă eram cum eram ai voie să batjocoreşti? Ce culoare avut OZN nu mai ţii minte, cred că culoare închis ceva gri, greu de suportat.

Prezenta reclamaţie pentru că cer daune morale de 1 milion Euro şi retrage cuvinte despre mama! Io am preten român, beau cu ei şi nu ne înjurăm! Cred că în OZN fost Corneliu Vadim Tudor, altfel nu explici comportament.

Unde se ajungem dacă fiecare obiect zburător face pe nebun şi se comportă ca un politician la aleger?

Cornel Udrea