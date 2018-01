La Cave/Institutul Francez Cluj – Napoca: Estetica corpului în ‘Corps enlacés’ de Emilie Brain

În contextul evenimentului mondial NOAPTEA IDEILOR – Imaginaţia la putere (LA NUIT DES IDÉES – l’Imagination au pouvoir) organizat pentru prima dată şi la Cluj-Napoca, joi 25 ianuarie, Institut Français de Cluj găzduieşte expoziţia „Corps enlacés” de Emilie Brain, galeria La Cave deschizând astfel anul expoziţional 2018. An care se anunţă deja extrem de promiţător. În ceea ce privesc evenimentele programate, nu voi intra în detalii, vor fi multe surprize plăcute, inoubliable.

Ca element de culoare, pot spune că vernisajul a fost urmat de o discuţie în jurul a două subiecte propuse: „Ce a rămas după mai ’68 ?”, respectiv „ Digitalul ne transformă în cetăţeni mai buni ?”, întrebări cu foarte multe şi diverse răspunsuri. Oricum, sunt teme actuale, mă gândesc de exemplu, numai la dependenţa pe care o dă digitalul la ora actuală.

Emilie Brain este o tânără artistă franceză de 21 de ani, care tocmai a petrecut un semestru prin programul Erasmus la Universitatea de Artă şi Design din Cluj. După o formare în ceramică, ea este în prezent studentă în ultimul an la arte plastice. Lucrează în special cu fotografia, dar şi cu video şi performance-ul. Creaţiile sale sunt orientate către estetica corpului şi a mişcărilor sale, detaşând nuditatea de sexualitate. Seria „Corps enlacés” sau „Hold on to me” prezintă două corpuri care se îndepărtează şi se apropie unul de celălalt până la contopire, perturbând spectatorul care poate pierde reperele celor două corpuri.

„Într-un anumit sens, corpul este deseori utilizat ca obiect sexual, iar nuditatea sa este privită rău de societate. Pentru mine însă este un instrument care ne permite să observăm frumuseţea unei lumi, a unei alte lumi. Fără ţesături, fără marcaje sociale. Pot să creez o legătură între creaţia mea şi evenimentele din mai 1968 din Franţa prin intermediul revoluţiei sexuale, care a fost şi o revoluţie a eliberării corpului. Un eveniment marcant care, după părerea mea, a schimbat percepţia asupra corpului pentru generaţiile următoare.” (Emilie Brain)

Corpuri îmbrăţişate merită toată atenţia. Şi merită pentru tinereţea artistei, pentru îndrăzneala de a se apropia de un subiect sensibil, pentru calitatea demersului artistic.

Demostene ŞOFRON