Kaufland vrea să vândă peste 60% din carnea de porc românească

Kaufland România a lansat miercuri, în premieră, împreună cu Cooperativa Agricolă „Țara Mea”, primul program național pentru carne de porc 100% românească, prin care se dorește preluarea a peste 60% din carnea de porc românească, respectiv în jur de 300.000 de porci pe an, până în anul 2020. „Cooperativa a adunat peste 100 de fermieri mici și mijlocii care se ocupă de creșterea porcinelor pentru a face posibil acest program. După tăiere, carnea proaspătă ajunge pe rafturile magazinelor Kaufland în întreaga rețea. Obiectul programului este să ajungem la peste 300.000 de porci livrați pe an în anul 2020, adică peste 18.000 de tone pe an”, a declarat Valer Hancaș, manager Corporate Affairs și Comunicare Kaufland România, citat de Agerpres. El a precizat că, în prezent, sunt livrați în rețeaua de magazine peste 400 de porci pe zi, cantitate care se va dubla până la finalul acestui an. „Cooperativa „Țara Mea” va impune trecerea la formatul de hrană ce provine exclusiv din agricultura românească, hrană naturală prin furaje fără soia, pentru a obține gustul tradițional al cărnii de porc românească”, a mai afirmat Hancaș. Carnea proaspătă de porc provenită din acest program va fi preluată într-un spațiu de vânzare dedicat, intitulat „Raftul Românesc”, care va fi amenajat special pentru a încuraja clienții să opteze pentru produse de proveniență locală.

Aproximativ 60% din carnea de porc din comerțul modern și tradițional provine de import. Conform datelor MADR, România importă anual circa 230.000 tone de porci și carne de porc (circa 30.000 tone porci vii și 200.000 tone carne de porc) cheltuind astfel circa 350 milioane de euro pe carnea importată.