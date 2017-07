Jurnal de călătorie – La pas printre câteva biserici fortificate transilvănene

Articol scris in CULTURA

Ca obiectiv turistico-cultural, Forumul Democrat al Germanilor din România- Filiala Cluj, şi-a propus un itinerar sugestiv de vară de 1 zi, spre unele faimoase biserici fortificate, cu scop şi de a redeştepta vechi amintiri locale. Astfel am purces la vizitări la: Saschiz (Keisd), Meşendorf( Meschendorf), Viscri (Deutsch-Weißkirch).

În Transilvania au fost cândva peste 250 de sate săseşti cu biserici întărite, unele dintre ele fiind adevărate cetăţi , care au jucat atât un rol religios, cât şi un rol militar pentru mai mult de cinci secole. Ele formează azi, unul dintre cele mai dense sisteme de fortificaţii medievale bine păstrate de pe continentul european.

Saschiz a fost populată de la sfârşitul secolului al XIII-lea de saşi , sub denumiri alternative de: Kaissdit, Hünenburg, Hujnerschburg, Keisd, Kaisd, Keißd, Kaißd, iar în dialectul săsesc ca Keist, Kaest. Acest orăşel a rivalizat chiar cu Sighişoara .Lucrările de construcţie ale bisericii de aici, au început în 1493 şi au fost terminate, ca biserică fortificată, în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Biserica din Saschiz a fost proiectată să aibă un dublu rol, de lăcaş de cult şi în acelaşi timp de fortificaţie, loc de refugiu şi de apărare a locuitorilor în cazul de pericol. Ca urmare, biserica evanghelică, cu hramul Sfântul Ştefan, are un etaj fortificat, suprapus peste nava principală şi cor, precum şi un drum de strajă în consola de deasupra arcurilor masive. Turnul, care seamănă cu Turnul cu Ceas din Sighişoara, a fost renovat în 1832. Turnul şi biserica mică au ajuns astfel să aibă înfăţişarea actuală în anul 1677. Acoperişul Turnului, îmbrăcat în ţiglă smălţuită, colorată în diverse culori, are forma unei piramide ascuţite. Dintre obiectele aflate în biserică, o valoare deosebită o are un potir gotic, lucrat acum mai bine de 500 de ani de către un artist necunoscut. Statueta din turnul cu ceas, numită popular Bogdan, bătea la fiecare jumătate de oră. Din exterior, biserica din Saschiz îţi dă impresia unui bastion, cu arcurile sale impunătoare construite deasupra uriaşilor contraforţi de piatră şi cu gurile sale de aruncare. Biserica evanghelică fortificată din Saschiz face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Sus, pe dealul care domină localitatea Saschiz, se află Cetatea ţărănească, denumită şi “Cetatea celor şapte sate”. Construcţia cetăţii din Saschiz a început în jurul anului 1347, sistemul de fortificaţie fiind compus din curtea intrării şi incinta principală cu cele şapte turnuri, unele locuite odinioară.

Aşezământul bisericesc din Meşendorf datează de pe la jumătatea secolului XIV. Iniţial a fost construită în stil romanic, pentru ca mai apoi stilul goticului timpuriu să pună stăpânire pe aceasta. Tavanul este casetat, balcoanele sunt pictate cu motive tradiţionale săseşi. Altarul poliptic cu patru panouri, are ilustrate scene ale Patimilor lui Iisus, dar şi chipurile celor patru evanghelişti. Biserica Meşendorf este una din puţinele biserici ce prezintă un zwinger, construcţie specifică arhitecturii fortificate.

Biserica fortificată din Viscri este un exemplu impresionant de arhitectură defensivă transilvană. Aici, pe fundaţiile bisericii romanice s-a construit mai întâi un cor trapezoidal, după ce absida existentă a fost demolată, iar în jurul anului 1500 biserica a fost fortificată. Pentru că Viscrin-ul păstrează un ansamblu complet şi deosebit de bine conservat de arhitectură rurală tipică regiunii, o imagine autentică a începutului de sec. XIX, motiv pentru care datorită valorii culturale istorice, centrul satului împreună cu biserica fortificată au fost înscrise în 1999 pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Fundaţia britanică Mihai Eminescu Trust (MET) a început să dezvolte idei şi concepte de conservare a imaginii tradiţionale aici, implicând astfel şi comunitatea locală. Chiar şi Prinţul Charles de Wales, s-a simţit atras de atmosfera unică şi împrejurimile pitoreşti de aici. Folosindu tehnicile tradiţionale, s-a reuşit în ultimii ani să se reabiliteze numeroase gospodării ţărăneşti, iar aşezării Viscrin, i s-au deschis noi perspective de dezvoltare prin promovarea turismului cultural regional.

Chiar dacă, majoritate a bisericilor au suferit multiple modificări şi adăugiri de-a lungul timpului, incărcătura lor istorică este extrem de impresionantă, dovedind secole de coexistenţă a românilor, saşilor şi maghiarilor. Totul a creat contextul ideal pentru dezvoltarea unei culturi marcate de contraste fascinante chiar.

Impresionaţi de poveştile acestor biserici, dar şi de locurile vizitate, am revenit fericiţi spre seară acasă, palpitând însă de clocotul istoric redeşteptat în fiecare dintre noi.

Dr. Liana Monica Deac