Judecătorul Cristi Danileţ despre respectarea hotărârilor CCR: Acest lucru este obligatoriu, nicidecum negociabil

Judecătorul Cristi Danileţ, fost membru al CSM, consideră că decizia Curţii Constituţionale în cazul Kovesi este obligatorie şi trebuie respectată.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Danileţ spune că “forţa dreptului nu poate fi înfrântă prin dreptul forţei”.

“Niciun referendum nu poate fi organizat pentru a se stabili voinţa poporului de a se respecta Constituţia sau o lege în vigoare, o decizie a CCR sau o hotărâre judecătorească. Trăim într-un stat de tip ‘rule of law’, nu ‘rule of men’. Legea nu poate fi înfrântă de poporul constituit ad-hoc într-o masă de oameni pentru a-şi da cu părerea despre respectarea legislaţiei”, a scris Danileţ.

Potrivit acestuia, “dacă se consideră că o lege sau chiar Constituţia nu sunt corecte, se poate iniţia modificarea lor, dar chiar şi acest proces trebuie ca la rândul lui să se desfăşoare legal”.

“Cât priveşte respectarea hotărârilor CCR sau a hotărârilor definitive pronunţate de instanţele judecătoreşti, acest lucru este pur şi simplu obligatoriu, nicidecum negociabil. Fără respectarea acestor reguli elementare de funcţionare a unei democraţii constituţionale (şi subliniez acest caracter dat de art. 1 alin. 4 Constituţia României) întreaga ordine de drept este pusă în pericol, odată cu drepturile şi libertăţile fundamentale ale oamenilor pe care am jurat să le apăr”, a subliniat judecătorul Cristi Danileţ.