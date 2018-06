Jazz in the Park 2018. Week – end încărcat!

CULTURA Articol scris in ARTE

23 – 24 iunie

Se anunţă un week – end cum numai TIFF – ul ne-a mai oferit. Încărcat pentru că în cele două zile de odihnă, va fi greu de ales unde să mergi, pe cine să vezi, ce să asculţi. Să vedem ce urmează…

Sâmbătă 23 iunie: Mr Rabbit, Cristina Radu Quartet, Komraus, Lucia Rey Trio, Spontaneous, Sense – toate pe RiverStage, oră de începere 18. 30 * Sona Jobarteh (20. 00; Muzeul de Artă) şi Ufe (22. 00; tot în curtea interioară a Muzeului de Artă)

Duminică 24 iunie: Cafe Gitan, Akos Ferenc Project, FrankieZ Experiment, Soular Quartet, Astro Funk, Edina Quartet – toate formaţiile pe RiverStage, prima la 18. 30 *Richard Bona Group – Richard Bona/bass & vocal, Ludwig Alfonso/drums, Eli Menezes/ch, Tatum Greenblat/trompetă, Isamu McGregor/keyboards – concertează la Muzeul de Artă începând cu orele 20.00

Danzon, bolero, son, timba, gujira,…, un singur nume: Juan de Marcos Afro – Cuban All Stars

Nu întotdeauna ai ocazia unui concert live Juan de Marcos Afro – Cuban All Stars. Nu întotdeauna ai ocazia de a asculta ritmuri afro – latine, de la salsa la timba, de la danzon la bolero, son, guaguanco, mambo, gujira, rumba, într-un concert fără exagerare, electrizant. Pentru că cei 14 membri ai Afro – Cuban All Stars – Gliceria Gonzales, Jose Marcos Crego, Jiovanni Cofino, Tony Allende, Asley Rosell, Caleb Mitchell, Yaure Muniz, Yoanny Pino, Julio Diaz, Laura Gonzales, Emilio Suarez, Gliceria Abreu, Juan de Marcos, Alfonso Peno – sunt creatori de atmosferă, ritmuri intense sunete unice – ascultaţi numai piese precum ‘Candela’, ‘Tumba y Bongo’, ‘La Muher del Barbaro’, ‘Laura en el Paraiso’,…-, momente pe care cei prezenţi nu le vor uita cred eu, niciodată.

Nu insist mult asupra performanţei artistice din prima seară Jazz in the Park, debut excelent pentru un eveniment ajuns la ediţia a 6 – a. Pot spune doar că performanţele interpretative solistice şi vocale au fost remarcate de colegi ai celebrelor publicaţii The Guardian, Jazz Weekly, Los Angeles Daily News, USA Today, NY Times, Hamburger Abendblatt,…, elogiile fiind meritate. Este un grup de muzicieni nu numai experimentaţi, ci şi de mare calitate, bine coordonaţi de Juan de Marcos, cu un program artistic ce acoperă variate spaţii muzicale afro – latine, pline de viaţă, explozive. Cert este că un spectacol de acest gen trebuie văzut, pentru că numai prezenţa proprie oferă dimensiunea reală a actului artistic, în cazul de faţă, la superlativ.

Demostene ŞOFRON

Foto Traian ANDREIU