Jazz in the Park 2018. Încă două zile până la noua Capitală a jazzului mondial ! Concerte de neratat

CULTURA Articol scris in ARTE

Ediţia 2018 a festivalului Jazz in the Park, 21 iunie – 1 iulie, este deja conturată. Cunoaştem invitaţii, cunoaştem programul, cunoaştem locaţiile, totul e ca şi timpul să ţină cu noi. Astfel, vor fi 11 zile, 13 formaţii de top din jazzul contemporan, prezenţe câştigătoare ale celebrelor premii Grammy, şase concerte inedite în curtea Muzeului de Artă Cluj – Napoca, şapte scene de concert, toate transformând Cetatea Clujului într-o autentică Capitală a Jazzului mondial.

Şi-au confirmat prezenţa Richard Bona (bassist; Grammy Award; una din marile revelaţii ale ultimilor zece ani), Sona Jobarteh (23 iunie, 20.00, Muzeul de Artă; Sona este prima femeie care cântă la Kora, instrument cu 21 de corzi, originar din Africa Vest, asemănător cu harfa şi care produce un sunet unic, impresionant ca efecte; Sona combină muzica tradiţională africană cu blues şi afropop, concertele sale fiind nu numai unice, ci şi puternic încărcate spiritual), Antal Gabor Trio, Fanfara Ciocârlia, Bill Laurance Quartet (pianist; câştigător Emmy; Bill lucrează ca muzician profesionist de când avea 14 ani şi a avut turnee internaţionale ca pianist, compozitor şi a cântat cu artişti precum David Crosby, Morcheeba, Salif Keita, Bobby McFerrin, Susana Baca, Lalah Hathaway, Laura Mvula, Jacob Collier), Juan de Marcos & Afro Cuban All (revin asupra lui în rândurile de mai jos), Soweto Kinch, The Herbaliser (Marea Britanie), Koffie (ritmuri afro beat şi groove), Essential Notes (România), Forq Quartet, JazzyBIT (România),…

Deschiderea oficială cu Juan de Marcos Afro – Cuban All Stars

joi 21 iunie, 20. 00 * Opera Maghiară de Stat Cluj – Napoca

Juan de Marcos debutează în 1976 cu formaţia Sierra Maestra, înregistrând nu mai puţin de paisprezece albume sub acest nume în Cuba, dar celebritatea la nivel mondial a cunoscut-o odată cu naşterea proiectului său de suflet, Buena Vista Social Club. Elaborat în 1996 de Casa de Discuri World Circuit, produs de legenda chitarei Ry Cooder şi condus de Juan de Marcos, ansamblul a reunit marile nume ale muzicii cubaneze. Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Pio Leiva sau Ruben Gonzales sunt doar câţiva dintre veteranii care au reînviat bolero-ul, danzón-ul şi son-ul, purtând istoria muzicală pre revoluţionară în toate colţurile pământului. Cu Afro-Cuban All Stars, Juan de Marcos aduce în prim plan un ansamblu de paisprezece muzicieni din generaţii diferite, artişti care demonstrează că recuperarea trecutului nu s-a făcut fără a crea o legătură solidă între jazz, muzica contemporană şi cea traditională, o necesară armonizare care uimeşte şi bucură la fiecare show un public de toate vârstele. Pe 21 iunie, la Opera Maghiară din Cluj, Juan de Marcos Afro-Cuban All Stars concertează în premieră la a şasea ediţie Jazz in the Park.

Voi reveni asupra concertelor şi invitaţilor în ediţiile următoare ale cotidianului nostru.

Demostene ŞOFRON