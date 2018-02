„Iubiri şi…iubiri”. Spectacol al Şcolii de Arte Cluj la finalul Taberei muzicale de iarnă de la Săcuieu

Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Cluj a organizat, recent, la Săcuieu, o tabără muzicală de iarnă, prilej cu care cei peste 60 de cursanţi împreună cu dascălii lor au susţinut, la finalul taberei, un reuşit spectacol în faţa localnicilor şi a altor oaspeţi sosiţi la Săcuieu. „E un proiect demarat în anul 2012, cu două module – de iarnă şi de vară – iar aceasta e cea de-a douăsprezecea ediţie dedicată sărbătorilor de „Valentine‘s Day” şi ”Dragobete”, cu un repertoriu specific, la care au participat cursanţii de la clasele noastre de canto muzică uşoară, populară şi instrumente de suflat. Întotdeauna în acest gen de tabere se lucrează intensiv şi se îmbină plăcutul cu utilul. Astfel, s-a verificat, pe parcursul anilor, că e cel mai reuşit proiect cultural-educaţional al Şcolii de Arte Cluj, obişnuindu-i pe cursanţi cu rigorile spectacolului dar şi cu statutul de viitori artişti”, ne-a declarat, înainte de spectacol, dl. Vasile Corpodean, managerul instituţiei. Iar evenimentul a fost pe măsura eforturilor depuse de către organizatori, anunţat de altfel de dl. director adjunct al instituţiei, Marius Moldovan, prezentatorul spectacolului şi cel care s-a ocupat de toate detaliile artistice ale taberei: „Tabăra a fost o reuşită şi o să vă convingeţi imediat de ceea ce am afirmat eu când veţi urmări spectacolul nostru”. Au spart gheaţa cursanţii secţiilor de canto muzică populară şi instrumente de suflat coordonaţi de Claudiu Ciotleuş, Denisa Bonţe, Felix Gălan şi Petrică Pleşca, astfel că în cocheta sală de spectacole au răsunat, splendid, giuvaeruri ale folclorului nostru dedicate iubirii, interpretate singular sau în grup, de următorii cursanţi: Ioana Alexandra Popa, Simona Bădulescu, Diana Haja, Rareş Checicheş, Mădălina Feier, Monica Coroiu, Cătălin Lazăr, Arlesiana Agrijan, Denisa Perde, Sebastian Roman, Raluca Codori, Alexandra Vereş, Denisa Piticaş, Cristina Hîngan, Ovidiu Fărcaş, Beniamin Tămaş, Ramona Vancea, Denisa Fustos, Vasile Mureşan, Adrian Răcăşan, Andrei Bonţe, Marius Bogdan, Darius Şomlea, Vasile Milchiş, Vlad Ilea, Forin Pui, Bogdan Nicola, Ionuţ Paşcalău, Ovidiu Goia, Raul Stancalău, Dan Roşu, Ionuţ Hulujan, Adrian Frîncu, Alexandra Moldovan şi Lidia Moholea. A acompaniat taraful „Vatră de Dor” al Şcolii de Arte Cluj, condus de Iancu Pop.

A urmat un regal de muzică uşoară având ca tematică iubirea, cu piese – în special din repertoriul românesc – susţinut de cursanţii clasei de canto muzică uşoară, coordonaţi de expert Petrovici Tûnde. Menţionându-i pe aceştia putem afirma că printre ei există destui solişti în plină afirmare, câştigători ai unor importante fetivaluri de gen. Iată-i, însă pe cei care au evoluat pe scena Taberei muzicale de iarnă de la Săcuieu: Lavinia Adam, Mădălina Rusu, Carmen Azoiţei, Gergely Tamas, Gheorghe Nechiti, Ioana Sabău, Maria Copaciu, Székely Anna Marta, Ana-Maria Blaga, Alexandra Timiş, Alexandra Nichitean, Bagameri Robert, Vlad Vancea, Denisa Petruş şi Andrei Petrean. Aceştia au reuşit să ofere spectatorilor momente de artă adevărată, fiind acompaniaţi cu profesionalism, ca la fiecare ieşire în public, de formaţia de muzică uşoară „Recovered”a Şcolii de Artă, condusă de Rareş Suciu. Totodată, a susţinut un microrecital, instrumental, şi „Clussium ”cealaltă formaţie-fanion a instituţiei.

Referindu-se la rezultatele taberei la care au participat, cursanţii au fost de acord în unanimitate că acestea au fost, cu adevărat, remarcabile. „A fost o provocare, pentru că aici am avut ocazia să încerc şi să învăţ lucruri noi în materie de muzică. Am experimentat genuri muzicale diverse, de la rock la pop şi blues, reuşind totodată să-mi cunosc mai bine colegii şi, de asemenea, să cânt cu o trupă”, ne-a declarat Alexandra Bianca Timiş, de la clasa d-nei expert Petrovoci Tûnde. „Sunt la a şasea tabără muzicală şi pot să spun, cu siguranţă, că pentru mine cea care s-a încheiat azi a avut un rol special în dezvoltarea mea, ca artist, prin îmbunătăţirea tehnicii vocale şi a mişcării scenice”, ne-a mărturist o altă cursantă a clasei de canto muzică uşoară, Carmen Azoiţei, o prezenţă specială în spectacol. La rândul său, Denisa Fustos, de la clasa de canto muzică populară a secţiei externe Dej – coordonată de expert Felix Gălan – ne declară că în această tabără muzicală a abandonat grupul şi a învăţat în sfârşit să cânte, de una singură, la microfon. „S-a ocupat mult dl. profesor de mine şi mi-a insuflat încrederea de care aveam nevoie”, afirmă tânăra, încântată. O completează Simona Bădulescu, de la clasa expert Claudiu Ciotleuş, mult mai experimentată decât colega ei, câştigătoare a unor competiţii importante de gen din România: „E a doua tabără la care particip – însă mult mai diferită decât cea de anul trecut, pentru că am dobândit un repertoriu nou, iar totul a fost mai bine organizat decât în ediţia precedentă”. Un alt cursant, Răzvan Frîncu – de la clasa instrumente de suflat, coordonată de expert Petrică Pleşca – s-a arătat şi el mulţumit pentru că a avut prilejul să-şi diversifice repertoriul muzical şi să-şi îmbunătăţească tehnicile interpretative: „E prima oară când particip la o asemenea tabără şi mă bucur că am profitat de acest prilej”! De asemenea, Ovidiu Ioan Goia, taragotist deja afirmat – laureat, la rândul său, al unor festivaluri naţionale şi internaţionale – a afirmat următoarele: „Tabăra de la Săcuieu a fost o nouă experienţă, în sensul că aici mi-am lărgit simţitor repertoriul şi mi-am îmbunătăţit tehnica, totodată făcându-mi şi noi prieteni şi stabilind, împreună cu ei, viitoare colaborări profesionale”. La final, oaspetele de onoare al taberei, dl. Vákár István, vicepreşedintele Consiliului Judeţean – un mare iubitor al activităţilor Şcolii de Arte Cluj, care a filmat părţi extinse din spectacol şi le-a transmis „live” pe reţelele de socializare – s-a adresat, la final, cursanţilor: „Mă bucur că faceţi treabă bună şi totodată faceţi şi cinste Clujului. Acesta e lucrul cel mai important. Văd pasiunea pe care v-o insuflă instructorii voştri şi văd asta şi în rezultatele voastre”…

Sorin GRECU