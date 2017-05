Itu: „Încă un punct din programul cu care PSD a câştigat alegerile din 11 decembrie 2016 a devenit realitate”

Articol scris in POLITICA

Deputatul PSD, Cornel Itu, anunţă, cu satisfacţie, faptul că încă un punct din programul PSD a devenit realitate. Potrivit parlamentarului clujean, Camera Deputaţilor – ca for decizional – a adoptat proiectul de Lege privind aprobarea Programului „carne de porc din fermele româneşti”. Itu precizează că actul normativ stabileşte cadrul juridic pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat, astfel încât producătorii din sectorul creşterii porcinelor să depăşească dificultăţile pe care le întâmpină şi să reuşească să menţină cel puţin nivelul actual de producţie. „Prin adoptarea acestei legi, încă un punct din programul cu care PSD a câştigat alegerile din 11 decembrie 2016 a devenit realitate. Această subvenţie urmează a se acorda, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, producătorilor de carne de porc, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, şi se va implementa după primirea deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat. Noua lege reglementează şi durata programului, beneficiarii, condiţiile de înscriere în Program şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat”, precizează Itu.

Deputatul social-democrat spune că programul „carne de porc din fermele româneşti” se desfăşoară pe perioada 2017 – 2020, iar ajutorul de stat se va da sub forma unor pachete de sprijin, valoarea pentru un pachet fiind echivalentul a 10.000 de euro pentru porcii graşi care se livrează şi se clasifică în abatoare autorizate. Potrivit parlamentarului clujean, în cadrul Programului „carne de porc din fermele româneşti”, un producător poate beneficia de ajutor de stat pentru minimum un pachet şi maximum 250 de pachete de sprijin pe an. „Acordarea acestor ajutoare este conformă cu prevederile Programului de guvernare 2017-2020 al PSD, Capitolul <<Politici agricole şi de dezvoltare rurală>> – Programul de susţinere pentru produsul carne de porc şi reprezintă un real sprijin pentru fermierii români şi, bineînţeles, pentru cei din judeţul Cluj”, subliniază deputatul Cornel Itu.

Adriana STUPAR