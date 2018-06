Itu: De la 1 ianuarie termenul de achitare a amenzilor contravenţionale creşte de la 48 de ore la 15 zile

Articol scris in POLITICA

Camera Deputaţilor adoptat, în şedinţa de vot final, proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, anunţă deputatul PSD, Cornel Itu. „Actul normativ prevede, în sistem pilot, posibilitatea ca şoferii să plătească amenzile, la jumătatea sumei, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, faţă de 48 de ore, cât este în prezent”, arată Itu. De asemenea, potrivit deputatului, legea instituie un mecanism simplificat de evidenţă şi comunicare în materia amenzilor, în măsură să furnizeze în timp real datele despre creanţele datorate şi plăţile efectuate. „În acest sens, s-a stabilit crearea un tip de proces-verbal care cuprinde anumite date standardizate, respectiv o serie de evidenţă unică, codul de identificare fiscală a emitentului, care să poată fi utilizate pentru evidenţa, identificarea şi monitorizarea aplicării sancţiunilor, precum şi crearea unui cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat exclusiv acestui scop. Totodată, s-a instituit şi titlul de creanţă electronic, care cuprinde datele din procesul-verbal, precum şi sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele localităţilor în care contravenientul îşi are domiciliul”, explică parlamentarul clujean.

În opinia deputatului social-democrat, este o lege bine-venită, urmând să fie aplicată începând cu 1 ianuarie 2019, Guvernul adoptând normele metodologice de aplicare până la sfârşitul acestui an. Totodată, Itu precizează că acest sistem de plată al amenzilor va putea fi aplicat şi pentru alte sancţiuni contravenţionale pe măsură ce sistemul informatic se va dezvolta.

A.S.