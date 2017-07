Irigatul culturilor legumicole în municipiul Gherla

Articol scris in ECONOMIE

Înainte de 1989, în împrejurimile oraşului Gherla au existat mari sisteme de irigaţii pe terenurile agricole ale fostului IAS, mai ales în cadrul fermei legumicole de la ieşirea din localitate spre Cluj-Napoca, în imediata vecinătate a Băilor Băiţa. După Revoluţie, totul a fost distrus, foştii proprietari au revendicat acele suprafeţe de teren, unde, în zilele noastre cresc… mărăcini, sau porumb siloz. În această perioadă caniculară revine în actualitate irigatul terenurilor cultivate cu legume.

În grădinile oamenilor din municipiul Gherla, zarzavaturile se cultivă pe 160 hectare. Propietarii au instalat acasă sisteme proprii de irigaţie prin picurare sau prin aspersie. Fiecare după posibilităţile materiale de care dispune. La sfârşitul săptămânii trecute am urmărit şi noi situaţia pe teren şi am observat eforturile organizatorice ale legumicultorilor de a mai diminua căldura excesivă şi a asigura apa necesară culturilor. Gospodari harnici, cum sunt Traian Drăgan de pe strada George Enescu, Oactavian Oană de pe strada Dumbravei, Cârja Ungur Mircea tot de pe strada Dumbravei, Dániel Mihály de pe strada Fermei, Grigore Rotar de pe strada Castanilor sau Mihai Rotar de pe strada Pajiştei au luat din timp măsuri de irigare a culturilor de roşii, ardei sau vinete. Dacă nu amenajau sisteme proprii de irigare, nu ar avea recolte în acest an, dar aşa desfac în fiecare dimineaţă marfă de calitate în piaţa agroalimentară din vecinătatea Gării CFR.

În împrejurimile municipiului Gherla găsim mulţi legumicultori care locuiesc pe malul Someşului Mic şi care asigură apa necesară irigării prin pompe.

SZ.Cs.