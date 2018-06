Iohannis: O decizie a Curţii Constituţionale nu poate fi discutată prin referendum

Articol scris in POLITICA

Klaus Iohannis a declarat, marţi, că o decizie a Curţii Constituţionale nu poate fi discutată prin referendum, precizând însă că sunt tot mai mulţi politicieni care pun sub semnul întrebării anumite aspecte ale independenţei Justiţiei şi, dacă va fi nevoie, poate fi convocat un referendum pe această temă.

Întrebat, la Palatul Cotroceni, dacă ia în calcul organizarea unui referendum prin care să ceară părerea românilor pe tema deciziei CCR în cazul procurorului-şef al DNA, Iohannis a răspuns: “Este, sigur, o discuţie care se poate purta, dacă se impune sau nu un referendum, însă aici apar anumite riscuri. O decizie a Curţii Constituţionale nu poate fi discutată prin referendum. Prin referendum pot fi discutate problemele din punct de vedere al construcţiei statului, dar în domeniu (…) statul are o abordare foarte clară de mai bine de zece ani încoace, şi anume independenţa procurorilor şi nesubordonarea politicului. Acest lucru este foarte bine ancorat în Justiţia românească şi nu cred că trebuie supusă acum această chestiune unei consultări populare. Dar, sigur, vedem din păcate că sunt tot mai mulţi politicieni care pun oarecum sub semnul întrebării anumite aspecte ale independenţei Justiţiei şi, dacă va fi nevoie, putem să convocăm un referendum pe această temă”.