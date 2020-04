Iohannis – mesaj către români: Staţi acasă de sărbători, nu mergeţi în vizită la prieteni şi familie

Articol scris in POLITICA

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut, vineri, un nou apel la români să stea acasă de sărbători.

„Vă rog să faceţi acest sacrificiu acum pentru a putea fi împreună sănătoşi mai târziu. Oricât de dificil ne este acum am toată încrederea că vom deveni mai puternici după această grea încercare, iar motivul pentru care sunt optimist sunteţi voi, dragi români. Respectarea unor restricţii dureroase, creativitatea celor care aţi găsit soluţii să vă continuaţi chiar şi parţial proiectele, solidaritatea şi munca voluntară a celor care sprijiniţi spitalele şi îi ajutaţi pe cei care nu se pot descurca singuri în această perioadă sunt tot atâtea confirmări că voi sunteţi ce are mai de preţ România. O societate care pune mai presus viaţa de orice este o societate care are o solidă temelie morală pe care să-şi ridice un viitor mai bun. Pentru a putea face însă asta cât mai repede trebuie să rămânem cu toţii sănătoşi şi în siguranţă. Staţi acasă de sărbători, nu mergeţi în vizită la prieteni şi familie”, a transmis şeful statului, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.

El a afirmat că aceasta este singura atitudine raţională pentru protejarea tuturor.

„Învierea Domnului este sărbătoarea care reprezintă prilejul îndelung aşteptat de a petrece câteva zile în mijlocul familiei. Instinctul nostru, absolut natural şi uman, este să ne arătăm iubirea faţă de cei dragi fiind împreună cu ei. Dar acum, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-am putea face. Părinţii şi bunicii noştri se simt mai singuri ca niciodată în aceste zile pentru că nu ne mai au aproape fizic, dar cred că noi avem puterea şi ştiinţa să-i facem să ne simtă aproape de sufletul lor. A sta departe de cei la care ţinem ne creează un sentiment firesc de neputinţă, de deznădejde. Dar, în aceste clipe, trebuie să acceptăm că este singura atitudine raţională care ne protejează atât pe noi, cât şi pe cei pe care îi iubim”, a arătat Iohannis.

Şeful statului le-a transmis românilor şi un mesaj de Paşte.

„Paştele este sărbătoarea biruinţei vieţii. Să trăim acest adevăr în sensul său cel mai profund, salvând vieţile celor dragi! Vă doresc sărbători cu sănătate!’, a fost mesajul preşedintelui Iohannis.