Ioan Sbârciu la 70 de ani. Prietenii Maestrului

CULTURA Articol scris in ARTE

vernisaj joi 21 iunie, 17. 00 * Complexul Muzeal Bistriţa

“Portrete din memorie” este expoziţia aniversară dedicată Maestrului Ioan Sbârciu la împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani. Vârstă activă, dovadă şi prezenta expoziţie într-un spaţiu muzeal inedit.

Este dacă vreţi, expoziţie veritabil traseu simbolic, în care lucrările sunt semnate de prestigioase nume ale artei contemporane internaţionale cum sunt Hermann Nitsch (n. 1938; Austria; Doctor Honoris Causa al UAD Cluj – Napoca), Markus Lupertz (n. 1941; Germania; Doctor Honoris Causa al UAD – ului clujean), Emilio Vedova (1919 – 2006; Italia), Arnulf Rainer (n. 1929; Austria), Mimmo Paladino (n. 1948; Italia), A. R. Penck (1939 – 2017; Germania), Cesar, Daniel Spoerri (n. 1930, la Galaţi; stabilit în Elveţia), pictori prezenţi pentru prima dată în sălile expoziţionale ale Complexului Muzeal bistriţean.

Maestrul Ioan Sbârciu nu are nevoie de foarte multe prezentări. Prin activitatea artistică dinamică şi printr-o puternică repoziţionare instituţională la nivel naţional şi internaţional, Maestrul Ioan Sbârciu a contribuit şi o face în continuare cu acelaşi succes, la dezvoltarea comunităţii şi scenei artistice clujene. Direcţie nouă imprimată învăţământului superior artistic clujean din postura de rector al Universităţii de Artă şi Design, apoi din cea de preşedinte al Senatului UAD, Numele şi personalitatea sa se leagă nu numai de formarea a ‘n’ generaţii succesive de artişti, ci şi de integrarea lor în fenomenul cunoscut deja sub genericul Şcoala de pictură de la Cluj.

Spuneam că este un traseu simbolic şi vă propun cele scrise de prof univ dr Aurel Codoban, curatorul expoziţiei: “Dacă este aşa cum am simţit, ‘Grig II’ a lui Ioan Sbârciu susţine aceeaşi linie melodică ca şi ‘Die Eroberung von Jerusalem’ a lui Hermann Nitsch, pentru a fi contrapunctată de Markus Lupertz cu ‘Rucken’ şi reintrodusă de Emilio Vedova cu ‘Studio’. În acest punct tonal se înalţă, ca un zbor de noapte, ‘Esauira’ lui Ioan Sbârciu, pentru a deschide calea unor variaţiuni melodic – picturale cum sunt pe de o parte, ‘Goya Serie’ a lui Arnulf Rainer, ‘Spat kommt Ihr, doch Ihr kommt’ a lui Daniel Spoerri, ‘Ecce Homo’ a lui Mimmo Paladino, pe de alta, cu formulele mai accentuate tonal ale colajului lui Cesar, ‘Combustion d’ allumettes’ şi ale grafismului pictural a lui AR Penk, ‘Komposition mit Mannerkopf’. Concluzia coloristică şi tonală a acestei simfonii de imagini este o, inedită pentru mine, pictură a lui Ioan Sbârciu din binecunoscutul ciclu ‘Pădurea de cenuşă”.

Demostene ŞOFRON