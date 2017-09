Investiţie de 15 milioane euro în primul spital privat regional din Cluj

Următorul proiect al Reţelei de sănătate Regina Maria va fi deschiderea, în primul trimestru al anului viitor, a primului spital privat cu servicii integrate din Cluj-Napoca, acesta urmând să aibă un specific de chirurgie minim-invazivă.

Unitatea reprezintă cea mai mare investiţie a reţelei Regina Maria din afara Bucureştiului, fiind realizat în parteneriat cu omul de afaceri clujean Horia Ciorcilă. Valoarea totală a proiectului se ridică la 15 milioane de euro. Spitalul, care este în construcţie şi este amplasat pe Calea Dorobanţilor, se va întinde pe o suprafaţă de 7.000 de mp, distribuită pe 6 nivele şi va găzdui 200 de paturi. Unitatea va dispune, printre altele, de maternitate, cameră de gardă permanentă pentru adulţi şi copii, ambulatoriu multidisciplinar şi de o serie de specialităţi medicale şi chirurgicale pentru adulţi şi copii. Noua unitate medicală va asigura locuri de muncă pentru circa 300 de angajaţi, dintre care 160 vor fi medici.

În cei aproape 10 ani de prezenţă pe piaţa medicală din Cluj-Napoca, reţeaua Regina Maria a realizat investiţii de peste 9 milioane de euro, sumă alocată pentru deschiderea şi modernizarea unităţilor medicale, extinderi, dar şi pentru achiziţia de aparatură medicală modernă. În plus faţă de acestea, în acest an reţeaua s-a extins în Cluj-Napoca şi prin două achiziţii: Prompt URG – serviciul de ambulanţă privată şi îngrijire la domiciliu şi laboratorul Santomar OncoDiagnostic.

În prezent, reţeaua dispune în Cluj-Napoca de două policlinici, două laboratoare, un punct de recoltare, un centru de medicina muncii şi un centru de expertiză în diabet, nutriţie şi boli metabolice. La nivel local, furnizorul medical are peste 300 de angajaţi, dintre care peste 150 sunt medici care acoperă 32 de specialităţi medicale. În 2016, 150.000 de pacienţi au trecut pragul policlinicilor din oraş, iar medicii din reţea au acordat peste 210.000 consultaţii şi au efectuat peste 420.000 de analize de laborator. Regina Maria are în portofoliu 30.000 de abonamente medicale oferite angajaţilor din zona Clujului.

La nivel naţional, Regina Maria dispune de peste 4.600 de angajaţi şi colaboratori în cele 39 de locaţii proprii din Bucureşti şi din ţară, care oferă servicii medicale la peste 2,2 milioane de pacienţi.

”Clujul devine, pentru Regina Maria, noua capitală a sănătăţii. Oraşul a reprezentat dintotdeauna pentru noi un punct strategic în dezvoltarea reţelei la nivel naţional; a fost primul oraş în care ne-am extins, la începutul lui 2008, şi în care, ulterior, am direcţionat cele mai mari bugete de investiţii, după Bucureşti. Bineînţeles, toate aceste lucruri au fost posibile şi datorită înaltei pregătiri a medicilor de aici şi a calităţii la care se face medicina în Cluj. Suntem onoraţi să avem alături unii dintre cei mai buni medici de aici şi să putem contribui la susţinerea performanţei medicale clujene. Despre noul spital regional vă pot spune că va dispune de cea mai modernă tehnologie medicală şi că va fi axat pe chirurgie laparoscopică minim-invazivă, devenită deja un standard în toată lumea în ceea ce priveşte chirurgia. Totodată, ne propunem să aducem aici expertiza noastră în obţinerea acreditărilor internaţionale pentru spitale. REGINA MARIA are deja două spitale acreditate de organisme internaţionale – americane şi europene, fiind singurul furnizor din România cu o experienţă atât de vastă în domeniu”, a afirmat Fady Chreih, CEO-ul Regina Maria.

