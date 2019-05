(P) Interviu Corina CREȚU: Relația noastră cu UE a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie

Rep: Doamna Comisar Corina Crețu, de ce ați hotărât să candidați pentru acest nou mandat de europarlamentar?

Corina Crețu: Așa cum știți, reprezint România la Bruxelles încă din 2005, deci de aproape 15 ani. Înainte ca România să devină membru al Uniunii Europene, în perioada 2005 – 2007, am fost observator în Parlamentul European, iar apoi, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, am fost aleasă și realeasă europarlamentar, pentru ca din 2014 să mă ocup de portofoliul politicii regionale în Comisia Europeană. Ca atare, cred că am acumulat suficientă experiență în instituțiile europene, atât în legislativul european, cât și în executivul european, experiență pe care o pot folosi în beneficiul României. Și trebuie să fim realiști: cei care cunosc realitățile europene știu că ești respectat și ai un cuvânt de spus în primul rând dacă ai o experiență solidă la Bruxelles. Totodată – și îmi pare rău să recunosc această realitate – cred că România nu a profitat suficient de statutul său de Membru al Uniunii Europene, motiv pentru care există o nevoie stringentă de reprezentanți care să poată milita pentru accelerarea procesul de integrare europeană al României. Eu am rămas consecventă de-alungul acestor ani în ceea ce privește proiectul meu politic major, și dacă ar fi să-l sumarizez în două cuvinte, acesta ar purta numele ”România Europeană”. E și titlul cărții mele, pe care am publicat-o în 2009, pentru a marca doi ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Încă de atunci, am declarat că drumul României nu poate fi altul decât în interiorul Uniunii Europene. Trebuie să ne apropiem și mai mult de valorile europene pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru România, la fel ca și pentru alte state mai ales din Europa de Est, nu există o alternativă mai bună la proiectul european.

Rep: Care ați spune că sunt cele mai mari satisfacții politice ale Dumneavoastră în urma acestui mandat de Comisar European?

Corina Creţu : Nu le-aș numi satisfacții politice, pentru că e vorba despre mult mai mult decât realizări în plan politic. Am văzut cum deciziile mele de la Bruxelles au schimbat în bine viața de zi cu zi a românilor. În calitate de Comisar European, m-am bătut ca România să recupereze bani europeni pe care era să-i piardă și am reușit, astfel, salvarea de proiecte. Așa cum știți, am prelungit anumite termene depășite și am început construcția unui număr de proiecte majore care contribuie la dezvoltarea României și la o mai bună calitate a vieții pentru români. Totodată, din momentul în care am ajuns Comisar European, am depus toate eforturile pentru ca țara noastră să depășească procentul de 90% rată de absorbție pentru perioada de programare financiară 2007-2013. În același interval, am propus soluții concrete autorităților din România pentru absorbția fondurilor europene în perioada 2014 – 2020, în vreme ce pentru perioada 2021-2027 am reușit o alocare cu 8% mai mare pentru România în privința politicii de coeziune. În toate regiunile țării viața românilor a fost îmbunătățită direct de fondurile europene. Am bătut țara la pas în aceste săptămâni și am revăzut locuri în care am fost și în calitate de Comisar European. Deși reprezint 28 de țări, am rămas, așa cum știți, strâns legată de ceea ce se întâmplă în România. Și, pe parcursul acestor ani, cel mai des am venit în Ardeal. Nu a fost localitate prin care să trec și să nu văd măcar un proiect finanțat din fonduri europene. Din păcate, oamenii nu au fost întotdeauna informați că viața lor s-a îmbunătățit grație fondurilor europene, dar aici e vorba despre cum Guvernul hotărăște să comunice sau nu aceste teme. Permanenta campanie împotriva Uniunii Europene este în detrimentul tuturor. Cred că cei care țin cu adevărat la România ar trebui să facă exact contrariul și să arate care sunt beneficiile proiectelor europene, să depună mai multe eforturi pentru atragerea fondurilor europene, pentru că astfel decalajele dintre noi și alte state dezvoltate pot fi reduse.

Rep: Cum ați colaborat cu Guvernele României, în calitatea Dumneavoastră de Comisar European?

Corina Creţu: Am fost întotdeauna de părere că politica regională nu are culoare politică și că nu poate ține cont de simpatii sau antipatii politice. De când am devenit Comisar European, România a avut nu mai puțin de cinci premieri. Încă din primele zile de la instalarea noilor Guverne, am luat primul avion către București și am avut întâlniri cu noii Prim-Miniștri ai României. Am declarat și în ședința de Guvern la care am participat în septembrie 2017, invitată de premierul de atunci, Mihai Tudose, că deși sunt responsabilă de 300 de regiuni ale Europei, nu am uitat niciodată de unde am plecat. Toți miniștrii români au avut ușa deschisă la cabinetul meu de la Comisie. Din păcate, însă, Guvernul României a schimbat, în doar doi ani, peste 60 de miniștri. E o situație fără precedent care îngreunează orice proiect coerent pe termen lung. Și în ciuda tuturor acestor eforturi ale mele, nu pot să nu constat campania murdară pe care unii politicieni de la București au dus-o și o duc împotriva mea, pe teme care nu au nici cea mai mică legătură cu adevăratele doleanțe ale românilor. Cu ce am greșit când am spus că România nu face suficient pentru accesarea fondurilor europene pe care le are la dispoziție? Cred că, din contră, ceea ce am făcut este un gest de responsabilitate. Vă dau ca exemplu Spitalele Regionale, inclusiv cel de la Cluj: am solicitat în repetate rânduri Guvernului României să ne transmită, la Comisia Europeană, un punct de vedere privind modul în care vor să continue aceste proiecte. Nu am primit absolut niciun răspuns, pur și simplu apelurile mele au fost ignorate. Și mă întreb, în acest context: de ce nu se dorește accesarea acestor fonduri? Dar am fost foarte fermă de fiecare dată și nu am acceptat ca munca mea și a sutelor de specialiști cu care am lucrat de-alungul acestor cinci ani să fie denigrată. Unii chiar s-au mutat în România pentru a ajuta autoritățile române. La Bruxelles suntem lăudați pentru eforturile pe care le facem, iar în România avem parte de reproșuri din motive absolut inimaginabile.

Rep: A contribuit această situație la decizia de a vă alătura partidului PRO România?

Corina Creţu: Cred că nu e un secret pentru nimeni că eu am fost și am rămas social-democrată, iar evoluția mea profesională și politică este consecventă în ceea ce privește orientarea mea ideologică. Din păcate, însă, m-am văzut nevoită ca, în urma celor mai recente decizii ale leadershipului PSD, să mă desprind de acest partid, împreună cu alți colegi de-ai mei. PSD a fost deturnat și, în opinia mea, nu mai reprezintă un partid social-democrat autentic. Îmi pare rău să o spun, dar PSD a ajuns să semene izbitor de mult cu un partid radical anti-european, or eu nu mă regăsesc într-un astfel de discurs, care mă îngrijorează, pentru că – așa cum am mai recunoscut – nu concept drumul României decât în Uniunea Europeană. Vreau să fie cât se poate de clar: marile mele reproșuri sunt la adresa conducerii PSD, care din punctul meu de vedere a deturnat acest partid, ceea ce face rău tuturor membrilor săi. Mi se pare inadmisibil ca, în numele loialității, să pretinzi ca un întreg partid politic să facă zid în jurul liderului său. PRO România reprezintă adevărata stângă românească, social-democrația europeană, pentru care solidaritatea este valoarea fundamentală. Mă regăsesc în valorile acestui partid, pentru că militează pentru echilibru, grijă față de cetățeni și profesionalism. M-am alăturat acestui partid pentru că este singurul care, în opinia mea, a manifestat deschidere față de nevoile reale ale românilor.

Rep: Cum a fost prezentată și reprezentată România la Bruxelles în toți acești ani? Foarte realist, cum este privită țara noastră?

Corina Creţu: Vreau să lămurim un aspect foarte important: sunt total împotriva teoriilor pe care unii politicieni din România văd că încearcă să le încetățenească, teorii conform cărora există o conspirație împotriva României și le folosesc pentru a explica de ce suntem, nu de puține ori, la coada clasamentelor. Nu pot accepta ideea conform căreia România are statutul unei țări de mâna a doua, a unei țări persecutate. E o abordare total păguboasă. Însă ceea ce pot să spun este că, din păcate, nu întotdeauna reprezentanții României au înțeles că e nevoie ca interesele țării noastre să fie promovate cu profesionalism și să depună toate diligențele în acest sens. Nu putem transforma Uniunea Europeană într-un țap ispășitor pentru toate neajunsurile noastre și să arătăm cu degetul către UE din simplul motiv că Guvernul României nu a profitat de toate șansele pe care le-a avut în materie de fonduri europene sau în materie de promovare a intereselor țării la Bruxelles. Și apoi să ne mirăm că avem o imagine șifonată. Știți că, în ceea ce privește aderarea la spațiul Shengen, atât Parlamentul European, cât și Comisia Europeană susțin acest deziderat al României. Însă atitudinea Guvernului României de a-și ostiliza alte guverne europene a avut doar efecte negative în acest sens. Ratarea anumitor șanse ține strict de modul în care Guvernul României a ales să se raporteze la realitatea europeană. Au existat toate premisele unui context favorabil României în această perioadă. Din păcate, Y iar asta din cauza permanentelor atacuri, minciuni și dezinformări pe care actuala conducere a PSD le folosește împotriva proiectului european. Noi, ca viitori europarlamentari din partea PRO România vom face tot posibilul să redresăm imaginea României. Marea majoritatea a românilor sunt pro-europeni și e injust ca ei să sufere de pe urma atitudinii Guvernului față de Bruxelles.

Rep: Care este mesajul Dumneavoastră pentru români, în privința alegerilor din 26 mai?

Corina Creţu: Votul pe care îl dăm pe 26 mai este crucial, pentru că va avea efecte atât asupra României, cât și asupra întregii Uniuni Europene. Mai mult decât atât, e un vot care privește viitorul nostru, al tuturor, însă cu precădere al generațiilor care s-au născut în anul 2000 și care au acum, pentru prima dată, șansa de a-și hotărî singuri viitorul. Uniunea Europeană a adus beneficii certe și este un proiect unic, care a asigurat pace și prosperitate continentului nostru. Îndemnul meu către cititorii dumneavoastră este acela de a ieși la vot pentru că pe 26 mai vom alege ce fel de Românie ne dorim pentru noi și pentru generațiile viitoare. Dacă ne dorim o Românie europeană, cu prieteni, cu aliați, atunci PRO România este opțiunea pe care o au la îndemână.