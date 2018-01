Întâlnire interconfesională de credință și rugăciune sub semnul „Dreptei lui Dumnezeu”

Sub semnul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, din perioada 18-25 ianuarie a fiecărui an, Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla a organizat marți, 23 ianuarie, o Seară de Rugăciune Ecumenică. După un timp de rugăciune, atât gazda întâlnirii, Episcopul Florentin Crihălmeanu, cât și invitații reprezentanți ai cultelor creștine, au rostit câte o alocuțiune, pentru a transmite, fiecare în viziune proprie, mesajul unității, pornind de tema Octavei: „Dreapta Ta, Doamne, s-a glorificat prin putere” (Ex 15,6).

Invitat la cuvânt, Pr. Protos. Benedict Vesa din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, citând învățături ale Părinților Bisericii primelor secole creștine, a afirmat că „unitatea Bisericii este de sus, este un dar” și „Biserica se împărtășește din această unitate și o lucrează în persoană”, iar „lucrarea unității din punct de vedere personal, este lucrarea dragostei”. S-a făcut observația că, „în decursul timpului, dialogul ecumenic a mers foarte mult pe linie teologică, poate, lăsând la o parte relația personală și persoana în sine, ca și factor important în acest ecumenism. Accentul care se pune acum este pe ecumenismul spiritual, pe ecumenismul personal. Este nevoie de unitatea vizibilă a creștinilor din lume, în situația în care se întâmplă atât de multe dezastre, lupte interioare și exterioare”. În încheiere, Pr. Vesa a transmis binecuvântarea și salutul ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, exprimându-și totodată bucuria de a participa la această întâlnire.

A urmat Pr. Attila Bojtor de la Protopopiatul Romano-Catolic Cluj-Dăbâca, acesta referindu-se la textul ce stă la baza actualei Octave (Cartea Exodului 15,1-21), care enumeră faptele miraculoase prin care Dumnezeu a salvat poporul ales în Cartea Exodului. Această experiență, a miracolului lui Dumnezeu, îi face să fie un popor, să fie una. „Noi, creștinii, ne numim, împreună, poporul ales al Noului Testament, suntem noul popor ales al lui Dumnezeu, cărțile liturgice ne numesc uneori «familia lui Dumnezeu». Astfel, istoria, privită cu o privire care îl caută pe Dumnezeu, devine o istorie sacră, o istorie a lui Dumnezeu cu oamenii”. „Și noi, ardelenii – a specificat – cu feluritele noastre comunități, avem în lumea noastră secole de istorie și istorii, care pe deoparte ne fac să avem foarte multe în comun, dar și diferențe semnificative în ceea ce privește felul în care interpretăm propriile noastre identități. Cu toate acestea, facem parte din poporul ales al Noului Testament și Dumnezeu ne cheamă la unitate mai profundă și mai deplină”.

Dl. Gyenge János, de la Eparhia Reformată a Ardealului, a pornit de la situația poporului lui Israel care se afla în robie și căruia Dumnezeu îi promitea eliberarea, dar aceasta întârzia să se ivească, situație care „a caracterizat și poporul din Caraibe, cel care a făcut propunerea textelor pentru Octava din acest an”. S-a arătat cum, în ambele situații, treptat, prin propovăduire, prin misiune, „cuvântul lui Dumnezeu a intrat în inima și în sufletul lor și au putut simți apropierea lui Dumnezeu”. Ca urmare, venind în contemporaneitate, s-a oprit la experiență tristă a închisorilor comuniste, unde, chiar și în condiții severe, de negare a cuvântului lui Dumnezeu, acesta își face cale și pătrunde în viața oamenilor. „Și în viața noastră sunt momente când Dumnezeu pare să fie departe, când vedem mâini ridicate asupra noastră care ne înfricoșează. Dar, trebuie să ne deschidem sufletul și viața în fața cuvântului lui Dumnezeu și să vedem întotdeauna dreapta lui Dumnezeu ridicată asupra noastră: dreapta ta Doamne s-a glorificat prin putere!”.

Dl. Oliver Fejer din partea Episcopiei Evanghelice Luterane din România, a enumerat multiplele acțiuni pe care omul le realizează cu ajutorul mâinilor, spunând la final: „și acum, Dumnezeu ne zice: tu nu îți poți închipui viața fără mâinile tale, sunt importante pentru tine, eu nu îmi pot închipui viața pământească fără tine, omule, pentru că tu ești mâna mea dreaptă pe pământul acesta. Prin tine, care ești păcătos și fără putere, vreau să-mi arăt puterea și să-mi glorific Numele. Ești atât de important pentru mine, ca mâna ta pentru tine. Vreau să te purific, să te ridic și să te scap, cu mâna mea dreaptă, din păcatele și lanțurile robiilor tale. Vreau să-ți dau o viață liberă și fericită, spune Domnul”.

În continuare, Pr. Mezei Csabo, de la Episcopia Unitariană Cluj, a meditat textul biblic (Lc 12, 13-21) despre omul bogat care își propune să se bucure de bogăția sa, dar căruia Dumnezeu îi spune: «Nebunule, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău, iar cele pe care l-ai agonisit ale cui vor fi?» (Lc 12,20). Prin această pildă, a fost atrasă atenția asupra motivelor dezbinărilor dintre oameni, între care poate pe primul loc se află lăcomia, dorința de a agonisi bunuri materiale. S-a arătat că, pentru a se elibera de efectele nefaste pe care le produce lăcomia, pentru a-și găsi cu adevărat fericirea atât de dorită, omul este chemat să se îmbogățească în Dumnezeu.

În calitate de gazdă, Preasfinția Sa Florentin a mulțumit antevorbitorilor pentru „aceste nobile și frumoase idei care reflectă dorința de unitate”. În cuvântul său, Preasfinția Sa a remarcat: „Suntem în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918. Idealul unității interconfesionale considerăm că trebuie să strălucească și mai mult în acest an, arătând cum, prin credință, se pot depăși acele bariere confesionale, religioase sau etnice. Să încercăm, cu bucuria comuniunii, să construim împreună un viitor de bună înțelegere și de împreună-bunăstare, cu o singură istorie, să încercăm să ne ridicăm deasupra evenimentelor mici, să privim Istoria lui Dumnezeu cu noi, ca unic popor al lui Dumnezeu, pentru care El L-a dat pe Fiul Său ca Jertfă, ca toți cei ce cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică!”.

În încheiere, PS Florentin a mulțumit participanților la acest moment de comuniune și rugăciune și i-a invitat pe toți să-și dea mâna și să-și ofere, unii altora, din suflet, un semn al Păcii.

V.S.