Întâlnire corală la Unguraş

Articol scris in CULTURA

La sfârşitul săptămânii trecute am avut parte de un reuşit concert de muzică corală în comuna Unguraş din împrejurimile municipiului Dej, acolo unde, de două ori în fiecare an, îşi dau întâlnire corurile mixte ale bisericilor adventiste din cadrul Conferinţei Transilvania Nord. Participând, de câţiva ani, la acest eveniment muzical putem aprecia că el face parte din şirul de manifestări artistice de prim rang în viaţa spirituală şi culturală a bisericii respective. Sâmbăta trecută, în impozantul lăcaş de cult din centrul Unguraşului am avut parte de un concert de înaltă ţinută artistică, onorat de nu mai puţin de opt formaţii corale din Cluj-Napoca, Tg. Mureş, Gherla, Nuşeni (judeţul Bistriţa-Năsăud), Sânmărghita, Chesău, Unguraş. Ca nivelul artistic să fie la cote şi mai înalte a fost invitat şi cunoscutul cor mixt „Agnus Dei” din Gherla condus de prof. Kovács Hajnal, o prezenţă obişnuită şi consecventă la toate întâlnirile muzicale organizate de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din zona noastră. Rămânem, de fiecare dată, cu impresii dintre cele mai bune ascultând piesele interpretate de cei 35 de membri ai corului, majoritatea fiind din oraşul Gherla, dar printre ei găsim şi tineri din Dej sau din comunele vecine. Şi la ediţia din acest an a Întâlnirii corurilor adventiste de la Unguraş ei au fost în prim plan, interpretând două piese de muzică creştină. A acompaniat la pian Csorba Erika, iar la flaut a cântat eleva Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca, Kovács Adrienn, originară din Gherla. Având la conducerea formaţiei un dirijor foarte bine pregătit şi cu vastă experienţă în domeniu – ne referim aici la profesoara de muzică Kovács Hajnal din Gherla – corul „Agnus Dei” şi-a câştigat un binemeritat loc de frunte în viaţa corală a judeţului Cluj. Înfiinţat acum 13 ani, corul ne încântă de fiecare dată cu splendidele piese de muzică creştină aflate în repertoriu, aşa cum s-a întâmplat şi la sfârşitul săptămânii trecute la Unguraş, unde peste 600 de creştini s-au delectat în compania acestui grup vocal. Municipiul Gherla a mai fost reprezentat şi de corul tinerilor dirijat de prof. Petrovics Tünde. Ultima piesă muzicală, „Haideţi să-l lăudăm pe Domnul”, interpretată de membrii corurilor reunite (250 de voci!) a fost dirijată de cunoscutul dirijor al Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, Horváth József. Să nu uităm nici recitările de poezii susţinute de dr. Kovács Árpád, Kovács Tünde (ambii din Gherla) şi Zakariás Imola.

La Unguraş am asistat la o adevărată sărbătoare a muzicii corale creştine, unde, din nou, formaţiile din Gherla au fost la înălţimea aşteptărilor.

SZEKELY Csaba