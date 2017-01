“Inspectorul Pădurii” are 60.000 de utilizatori

Articol scris in ECONOMIE

Conform datelor furnizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, aplicația informatică „Inspectorul Pădurii”, lansată în iulie 2016 a fost descărcată, până în prezent, de peste 60.000 de utilizatori, fiind înregistrate circa un milion de accesări din partea cetăţenilor. Aplicația este dedicată celor care vor să reclame transporturi ilegale de lemn, şi poate fi descărcată gratuit pe telefonul mobil. Reamintim că persoana care observă un vehicul ce transportă masă lemnoasă şi are suspiciuni privind legalitatea transportului poate accesa aplicația, iar un prim pas este introducerea numărului mașinii respective. Ulterior, în câteva secunde, aplicația verifică acest număr în sistemul SUMAL și răspunde automat cu unul dintre cele două răspunsuri standard, respectiv: varianta I – Acest transport are cod valid (transport legal) și varianta II – Acest transport nu are cod valid (transport posibil ilegal). În acest din urmă caz, persoana poate apela numărul de urgență 112 pentru a reclama respectivul transport și pentru intervenția instituțiilor de control. Dacă un transportator folosește același cod pentru două transporturi succesive, cu scopul de a păcăli sistemul, iar un cetățean îl sesizează la al doilea transport, utilizatorul aplicației își poate da seama dacă datele nu coincid și poate suna la 112. Prin intermediul aplicației pot fi verificate și alte tipuri de vehicule (vagoane de tren, căruțe, containere maritime etc.) care transportă lemn.