Înscrieri la concursul festivalului „Jazz in the Park”, dotat cu premii de 5.000 euro

Articol scris in CULTURA

Organizatorii festivalului „Jazz in the Park” au anunţat că trupele de jazz se pot înscrie de marţi, 6 februarie, la a patra ediţie a Concursului Internaţional „Jazz in the Park”, dotat cu premii totale de 5.000 euro în bani şi servicii, plus şansa de a cânta la alte evenimente şi festivaluri din România şi din străinătate.

Concursul, care îşi propune să descopere şi să susţină, trupe talentate de jazz din toată lumea, va avea loc în Cluj-Napoca, în cadrul festivalului „Jazz in the Park” (22-24 iunie), unde formaţiile finaliste vor cânta în faţa unui publicului şi a juriului internaţional care va desemna cei mai buni muzicieni.

Se pot înscrie în concurs muzicieni de jazz indiferent de nivelul lor de experienţă, de instrumentul la care interpretează, vârstă sau naţionalitate. Sunt eligibile piese din stilul generic jazz: de la acid jazz, bossa nova, cool jazz la funk, free, blues, jazz rap, jazz rock, nu jazz, punk jazz sau swing.

Muzicienii vor cânta pe scena dedicată concursului, pe malul Someşului din Cluj-Napoca, iar câştigătorii obţin premii în bani şi servicii care ajung la 5.000 de euro. Premiul I este de 9.000 lei, iar marele câştigător poate obţine două contracte pentru a cânta anul acesta şi anul viitor la festivalul “Jazz in the Park”. Premiul II este de 4.500 lei, iar premiul III este în valoare de 2.500 lei. În plus se acordă premiul pentru cea mai valoroasă compoziţie – 1.000 de lei, precum şi două premii speciale, a câte 1.000 de lei fiecare, pentru cel mai bun instrumentist şi pentru cea mai bună voce, respectiv premii în aparatură muzicală şi invitaţii la alte evenimente. Formaţiile care vor să participe trebuie să completeze on-line formularul de înscriere, până în 14 mai, inclusiv, la adresa http://jazzinthepark.ro/concurs

De remarcat că juriul concursului este format din specialişti ai domeniului: Ştefan Vannai – profesor de jazz, Bágyi Balázs – preşedintele Uniunii de Jazz din Ungaria, Radu Pieloiu – membru în trupele Sebastian Spanache Trio, Monom, Helen şi Alexandrina, Marius Chivu – redactor Dilema veche şi Aranka Takacs – managerul Concursului Internaţional Jazz in the Park.

V.D.

Festivalul propune în acest an 11 zile de muzică live cu trupe internaţionale şi româneşti, printre paricipanţii confirmaţi figurînd Fanfare Ciocârlia, Moonlight Breakfast, A-C Leonte, JazzyBIT sau Antal Gabor Trio. Concertele vor avea loc în Parcul Central, pe scena dedicată concursului de pe malul Someşului, în săli de concerte şi în alte spaţii publice din oraş. Intrarea la evenimentele din spaţiul public este liberă, pe bază de bilet neobligatoriu, iar pentru concertele din săli vor fi puse în vânzare abonamente. Detalii sunt disponibile la adresa www.jazzinthepark.ro. Festivalul este organizat de Fapte, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi susţinut de Primăria Cluj-Napoca, parteneri fiind Staropramen şi BAT.