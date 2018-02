Înscrieri la bursele de mediu „Every Can Counts”

Articol scris in ECONOMIE

La opt ani de la lansarea în România a programului european „Every Can Counts” care sprijină reciclarea dozelor din aluminiu, Asociaţia Alucro oferă opt burse a câte 1.400 lei pentru cei mai creativi studenţi pasionaţi de protecţia mediului. Aflată la a treia ediţie, competiţia propune în acest an o campanie pentru implementarea programului de colectare a dozelor în facultatea la care studentul este înscris şi implementarea acesteia. Every Can Counts România va oferi sprijinul logistic necesar implementării programului (organizarea unei prezentări a programului în instituţie sau companie, realizarea de afişe, flyere, oferirea cutiilor de colectare şi asigurarea contactului cu un colector autorizat pentru ridicarea dozelor). Participanţii trebuie să fie studenţi la o facultate din România, cu excepţia celor aflaţi în an terminal. Termenul limită de înscriere este 18 mai, iar regulamentul al competiţiei este disponibil pe site-ul www.everycancounts.ro, Facebook: www.facebook.com/EveryCanCountsRomania