INIMĂ PENTRU ROMÂNIA. Obiect de artă creat de GROVE-MOLDOVAN Art-Foundation Braunschweig

Zilele trecute, cu ocazia Sărbătorii Naţionale a României, GROVE-MOLDOVAN Art-Foundation Braunschweig a lansat, oficial, obiectul de artă pe care-l realizează anual, intitulat ,,Inimă pentru România”.

Evenimentul, reluat spontan şi în faţa Porţii Brandenburg din Berlin (v. foto cu dna dr. Maria-Rodica GROVE), a stârnit admiraţia şi aplauzele numeroşilor berlinezi şi turişti, aflaţi în acel moment în celebrul loc de întâlnire din inima capitalei germane.

,,Inimă pentru România” este un obiect de artă, realizat în manieră tradiţională românească, menit să contribuie la mai buna cunoaştere a României şi la punerea într-o lumină adevărată a imaginii ţării noastre în Germania. ,,Prin intermediul acestui obiect de artă, dorim să mulţumim tuturor donatorilor şi binefăcătorilor noştri, care-l pot achiziţiona contra unei donaţiide 15 euro, sumele rezultate urmând să fie folosite pentru continuarea acţiunilor de ajutorare a României” – ne-a spus galeristul Hans-Joachim GROVE. ,,Inima” poate fi comandată la adresa kunst@rom-art-galerie. ,,Odată încheiată recenta noastră acţiune umanitară cu numărul 162, dedicată ajutorării României, ne-am implicat şi în susţinerea acţiunii iniţiate de ,,Braunschweiger Zeitung”, cu titlul ,,Inima de aur”, aceasta în conformitate cu cele stipulate în preambulul statutului Fundaţiei noastre, care presupun sprijinirea sistemului sanitar din ţară şi de peste hotare.

Pentru această cauză am făcut o donaţie în valoare de 300de euro în beneficiul copiilor bolnavi de cancer. Din vânzarea ,,Inimilor” noastre dorim să susţinem acţiunile viitoare pentru România şi ,,Inima de aur”, aflată în desfăşurare la Peine”, ne-a mai declarat galeristul Hans-Joachim GROVE.

Recenta iniţiativă a GROVE-MOLDOVAN Art-Foundation Braunschweig continuă altele similare, aşa cum au fost în anii trecuţi cele intitulate ,,My Heart for Romania”, ART FOR HELP etc.

Michaela BOCU