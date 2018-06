Inflaţia taie veniturile reale ale românilor: în mai, preţurile au crescut cu peste 5,4%

Deoarece rata anuală a inflaţiei a urcat la 5,41% în mai 2018, de la 5,2% în luna precedentă, veniturile reale ale românilor au scăzut, cei mai afectaţi fiind angajaţii din mediul privat.

Conform datelor anunţate marţi de Institutul Naţional de Statistică, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 3,93%, celor nealimentare cu 7,75% şi serviciile cu 2,72%, rezultatul fiind o rată a inflaţiei de 5,41%, o rată mai mare fiind consemnată doar în februarie 2013, când preţurile au urcat cu 5,65%.

Trebuie sesizat că unul dintre efectele estimate ale aşa numitei “revoluţii fiscale”, care prevede, printre altele, trecerea contribuţiilor sociale de la angajat la angajator, ar fi trebuit să fie o creştere salarială de sub 3%. Din păcate, nu toţi angajatorii au majortat “brutul” angajaţilor cu procentul corespunzător contribuţiilor sociale, aşa că nici măcar eventuala creştere salarială de circa 3% nu a avut loc. Oricum, din cauza inflaţiei, majoritatea angajaţilor din Romînia – în special cei din mediul privat – au venituri reale mai mici. Şi, din păcate, nu există semne că lucrurile s-ar putea îmbunătăţi.

Astfel, în mai, Banca Naţională a României a revizuit în creştere la 3,6% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an, prognoza anterioară indicând o inflaţie de 3,5%. Şi Comisia Naţională de Prognoză a revizuit în creştere la 3,2%, de la 2,6%, proiecţia privind inflaţia la sfârşitul acestui an.

De asemenea, în raportul „World Economic Outlook” publicat în aprilie, Fondul Monetar Internaţional a revizuit în sus estimările privind evoluţia preţurilor de consum în România în acest an, până la o inflaţie de 4,7%, de la 3,3% cât estima în octombrie, urmând ca această creştere a preţurilor să se atenueze în 2019, până la 3,1%. Şi Comisia Europeană apreciază că rata inflaţiei va creşte la 4,2% în 2018 şi va încetini la 3,4% abia anul viitor.

V.D.